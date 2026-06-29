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Петролът леко върви нагоре, близо е до 70 долара за барел

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Цените на петрола се повишиха в началото на седмицата.

Към 9,15 ч българско време фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 9 цента, или 0,13 на сто, до 72,08 долара за барел. Американският лек суров петрол е нагоре с 48 цента, или 0,69 на сто, до 69,71 долара за барел.

„На петролния пазар все още има много рискове. Въпреки това участниците изглежда са фокусирани върху това какво би означавало постепенното възстановяване на петролните потоци за глобалния баланс", посочват анализатори на ING.

Според тях подобно спокойствие създава риск от по-силен ръст на цените, ако възстановяването на доставките се окаже по-бавно от очакваното, пише БТА.

Миналата седмица сортът Брент поевтиня с 10,6 на сто, отбелязвайки трета поредна седмица на спад, след като доставките през Ормузкия проток достигнаха най-високото си равнище от началото на американско-израелския конфликт с Иран в края на февруари.

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