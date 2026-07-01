Това е заключението на The 2026 Story Report – ново проучване на Storytel сред българските потребители. Докладът показва още, че значителна част от българите смятат, че прекарват твърде много време пред екрани. Изглежда обаче, че слушателите на аудиокниги са открили противоотровата – заменяйки времето пред екрана с истории, докато вършат домакинска работа и други ежедневни задачи.

Живеем във време на безпрецедентен дигитален интензитет, в което екраните и нотификациите постоянно изискват нашето внимание. На този фон водещата платформа за аудиокниги и електронни книги Storytel представя мащабното международно проучване The Story Report 2026, проведено в пет ключови европейски пазара: Швеция, Норвегия, Финландия, България и Полша. Резултатите очертават вдъхновяваща тенденция – историите се превръщат в достъпен и високо ценен съюзник на българите в справянето с ежедневното напрежение.

Докладът установява ясна връзка между честотата на слушане на аудиокниги и субективното усещане за щастие и удовлетвореност. Докато общото базово усещане за благополучие сред населението в България е умерено (56%), при редовните слушатели се наблюдава сериозна позитивна промяна. Забележителните 79% от българските слушатели на аудиокниги споделят, че аудиокнигите допринасят пряко за тяхното общо благополучие. Данните показват още, че хората, които слушат ежедневно или поне веднъж седмично, съобщават за значително по-висока удовлетвореност от живота си спрямо тези, които не използват формата.

Любопитен факт е, че българските участници дават най-високите оценки в цялото международно изследване по отношение на реалните ползи от историите за справяне със стреса, подобряване на съня и ограничаване на времето пред екрани.

„Данните от The Story Report показват нещо много ценно за нашето общество. Българите често сме критични към средата и нивата ни на общо удовлетворение го доказват през годините. Но проучването открива ясна тенденция: когато българският потребител слуша аудиокниги, той отчита висока емоционална полза от тях - при 79% от анкетираните слушатели. За нас в Storytel това е знак, че аудиоформатът успешно се припознава като инструмент за грижа и лично време“, споделя Лиза Василева, Регионален мениджър на Storytel за България.

Ето 5-те ключови извода от доклада за България:

Слушането на аудиокниги повишава чувството за благополучие.

Проучването установява ясна връзка – редовните слушатели (ежедневно или веднъж седмично) отчитат значително по-висока удовлетвореност от живота си спрямо неслушащите, превръщайки историите в естествен терапевтичен детокс. Българите търсят историите предимно с цел уединение и релакс.

За разлика от други страни, където форматът се консумира предимно в движение (при дълги разстояния или спорт), у нас водеща е нуждата от лично пространство и у дома. Топ 3 на ситуациите за слушане са „Когато съм сам“ (41%), „Докато върша домакинска работа“ (34%) и „Преди да заспя“ (33%). Аудиокнигите успокояват децата и подобряват техния фокус.

На фона на силната тревога от екранното време (72%), родителите у нас откриват спасение в аудиоформата – 68% споделят, че децата им стават по-спокойни, а 65% забелязват по-добър фокус благодарение на аудиоисториите. Слушането на качествена литература повишава личната привлекателност и социалния статус.

Изборът на качествена литература остава силен статус маркер – 55% от българските аудиослушатели споделят, че намират хората, които слушат книги, за по-привлекателни, чаровни и интересни събеседници. Аудиоформатът стимулира консумацията на книги като цяло.

Дигиталните формати не пречат, а помагат на традиционните – 63% от потребителите завършват повече книги на година, откакто слушат аудиокниги. Същевременно с 35% потребители на електронни книги, България е абсолютен лидер в е-четенето сред изследваните страни.

Докладът The 2026 Story Report вече е достъпен на storytelgroup.com.

За The 2026 Story Report

The 2026 Story Report е изготвен по поръчка на Storytel и реализиран от Trackit Insight – независима агенция за проучвания и потребителски анализи, базирана в Стокхолм и специализирана в изследвания на потребителското поведение. Проучването има за цел да изследва връзката между потреблението на истории, навиците за слушане на аудиокниги и благосъстоянието на хората на пет европейски пазара.

Данните са събрани чрез онлайн анкетно проучване през април 2026 г. с общо 5 077 респонденти от Швеция, Норвегия, Финландия, България и Полша – приблизително по 1 000 участници от всеки пазар. Респондентите са на възраст между 18 и 79 години, а извадките са представителни за населението на съответните държави.

Набирането на участниците и събирането на данните са осъществени от Norstat в Швеция, Норвегия, Финландия и Полша, и от JTN Research в България.