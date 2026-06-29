БНБ ще получи близо 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания

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Българската народна банка (БНБ) ще получи близо 3,7 млн. евро дивидент от участието си като акционер в Банката за международни разплащания (БМР). Това стана ясно след 96-ото Годишно общо събрание на институцията, проведено в Базел, Швейцария.

Акционерите в Банката за международни разплащания, сред които са централните банки на десетки държави, одобриха финансовите отчети за 2025/2026 г. и решиха да разпределят дивидент от 390 специални права на тираж (СПТ) за всяка акция.

Тъй като Българската народна банка притежава 8000 акции, тя ще получи общо 3 120 000 специални права на тираж, което при настоящия обменен курс се равнява на приблизително 3,713 млн. евро, съобщават от БНБ.

Управителят на банката Димитър Радев участва в годишното събрание в Базел заедно с управителите на останалите централни банки. Българската народна банка е сред основателите на Банката за международни разплащания и е неин акционер още от създаването ѝ през 1930 г.

Банката за международни разплащания, известна като „банката на централните банки", подпомага сътрудничеството между централните банки по света и управлява част от техните международни резерви. Полученият дивидент постъпва в приходите на БНБ като доход от нейното акционерно участие.