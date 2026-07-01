Испания стартира нова програма за субсидии за електрически коли

През юли Испания ще стартира нова програма за субсидиране на закупуването на електрически коли Plan Auto+, като заявления ще могат да се подават със задна дата за превозни средства, закупени от 1 януари 2026 г.

За програмата са предвидени 400 милиона евро, но оценките показват, че средствата биха могли да бъдат изчерпани още през септември или октомври поради големия брой превозни средства, които вече са закупени от началото на годината.

Новата програма замества предишната схема за субсидиране Moves III и за разлика от нея се управлява от централното правителство, вместо от регионалните власти, съобщава Electrive.com.

Максималната държавна субсидия за закупуване на изцяло електрически автомобил е 4500 евро, със задължителна отстъпка от производителя или продавача от поне 1000 евро. По този начин клиентите могат да постигнат общи спестявания до 5500 евро. За разлика от предишната програма, вече няма допълнителен бонус за бракуване на старо возило.

Размерът на субсидията зависи от няколко критерия. Изцяло електрическите автомобили получават най-голям тласък, докато plug-in хибридите и електрическите превозни средства с удължен пробег се субсидират в много по-малка степен.

Само коли, чиято нетна цена не надвишава 45 000 евро, имат право на субсидия, докато модели с цена до 35 000 евро получават най-голям размер на стимулите. Допълнителни точки се присъждат за превозни средства, произведени в Европейския съюз, както и за модели, чиито батерии са сглобени в Европа, с което Испания иска да насърчи европейската автомобилна и батерийна индустрия.

Програмата включва и електрически леки търговски превозни средства до 3,5 тона, електрически мотоциклети и леки превозни средства от категории L6e и L7e. Освен граждани, субсидии ще могат да получават и предприемачи, както и малки и средни предприятия.