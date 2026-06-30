Колите на Tesla ще задействат въздушните възглавници малко преди да се случи катастрофа (видео)

Автомобилите на Tesla използват своите камери за всичко - от усъвършенствана помощ на водача и автоматизирано шофиране до замяната на сензорите за паркиране. Наборът от камери вече ще помога на колите на американския производител да се подготвят за сблъсък и дори да разгърнат въздушните възглавници по-рано, когато се установи, че катастрофата не може да бъде избегната.

Tesla вече може да разгърне въздушните си възглавници до 70 милисекунди по-рано, което би могло да е от решаващо значение в случай на сериозен сблъсък. Tesla противопоставя това ново използване на камери на ограниченията на сензорите, базирани на акселерометър, които трябва да изчакат да се случи сблъсък, преди да определят дали и колко да надуят въздушните възглавници.

В Tesla камерите вече могат да идентифицират вида на удара, да преценят кога ще се случи контактът и вероятната му тежест, преди сензорите за физически сблъсък дори да започнат да измерват. Това дава време на системите за обезопасяване на автомобила, като например обтегачите на предпазните колани, да се подготвят за удар, увеличавайки безопасността на пътниците.

По-бързото надуване на въздушните възглавници, дори с частица от секундата, е важно, защото въпреки че когато гледате краш тест в реално време, виждате как се разгръщат мигновено, всъщност им е нужно време, за да се надуят. В някои случаи те не се зареждат достатъчно бързо, за да осигурят максимална защита, което е това, което Tesla се опитва да предотврати.

Дори и с внедрената тази система, автомобилите на Tesla все още разчитат на традиционни сензори за удар, за да вземат окончателното решение дали да разгърнат въздушните възглавници, но сега имат допълнителен слой контрол чрез камери.

Tesla казва, че функцията ще бъде достъпна за съществуващите автомобили чрез актуализация на софтуера, но видеото не уточнява кои модели или версии на софтуера са включени.