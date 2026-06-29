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Гълъб Донев: Бюджетът тази година е реалистичен, но реформите ще са в следващия

Цветелина Стефанова

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и заместничката му Росица Велкова преди заседанието на тристранката. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Този бюджет включва реализъм, честност, отчетност и организация, съхраняване на права и доходи. В "бюджет 2027" ще бъдат включени нашите политики предложения за реформи. Получихме критики за смелостта ни, но очакванията са нереалистични. Чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение. Това увери вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев преди тристранката. 

Докато тя се провежда пред сградата на Министерския съвет има протест на синдикатите, които настояват да отпадне Закона за държавния служител.  

Какви са основните промени?

Заплатите на чиновниците в администрацията и в съдебната система ще се вдигнат, за да започнат сами да плащат осигуровките си. Това ще стане на две стъпки. Първата ще е още от 1 август, като осигурителната тежест ще е 20%. А като следваща стъпка ще започнат да се вдигат поетапно, за да стигнат 40%, както е за всички останали работещи българи. Тази стъпка на въвеждане на лична осигуровка важи и за съдии и прокурори, но подробности още не са известни.

Общо 61 200 са държавните служители по Закона за държавния служител и по този за съдебната власт, а средното им брутно възнаграждение е 1965 евро. Чистата им заплата е средно 1768 евро. Точно тя трябва да остане непроменена, за да няма намаление на доходите. С новите правила обаче ще им се вдигне осигурителният доход, а това означава, че ще получават по-високи пенсии, майчинство, болнични, обезщетения за безработица.

Полицаите, служителите в ДАНС и военните ще продължат да не плащат осигуровките си засега.

Освен това се предвижда и орязване на разходите за заплати и осигуровки с 10% от 1 септември.

Ще има нова формула за минималната заплата, няма да се замразява. Работи се по вариант тя да е според професията и да отчита инфлация. 

Максималният осигурителен праг ще е 2300 евро.

Пенсиите ще се вдигнат със 7,8% от 1 юли, но за пореден път максималната пенсия няма да се пипа. От тази дата обаче ковид бонуса от 30,68 евро няма да се добавя към новите пенсии.

Обезщетенията за безработица и майчинство също оставят замразени. 

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и заместничката му Росица Велкова преди заседанието на тристранката.
Тристранката ще разгледа проектите на държавния бюджети и тези на ДОО и НЗОК.
В бюджета за здраве има заложени над 412 млн. повече. Той бе представен от доц. Петко Стефановски. Здравната минстърка Кятя Ивкова пък обясни, че ведомството подкрепя предложения бюджет на НЗОК.
Управителят на НОИ Весела Караиванова разговаря със зам.-министъра на здравеопазването Надя Клисурска.
Синдикатите има забележки и към трите бюджета.
Бизнесът също редица предложения как бюджетите да станата по-добри.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и заместничката му Росица Велкова преди заседанието на тристранката.
Тристранката ще разгледа проектите на държавния бюджети и тези на ДОО и НЗОК.
В бюджета за здраве има заложени над 412 млн. повече. Той бе представен от доц. Петко Стефановски. Здравната минстърка Кятя Ивкова пък обясни, че ведомството подкрепя предложения бюджет на НЗОК.
Управителят на НОИ Весела Караиванова разговаря със зам.-министъра на здравеопазването Надя Клисурска.
Синдикатите има забележки и към трите бюджета.
Бизнесът също редица предложения как бюджетите да станата по-добри.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и заместничката му Росица Велкова преди заседанието на тристранката.
Тристранката ще разгледа проектите на държавния бюджети и тези на ДОО и НЗОК.
В бюджета за здраве има заложени над 412 млн. повече. Той бе представен от доц. Петко Стефановски. Здравната минстърка Кятя Ивкова пък обясни, че ведомството подкрепя предложения бюджет на НЗОК.
Управителят на НОИ Весела Караиванова разговаря със зам.-министъра на здравеопазването Надя Клисурска.
Синдикатите има забележки и към трите бюджета.
Бизнесът също редица предложения как бюджетите да станата по-добри.

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