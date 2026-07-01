Най-бързият електромобил в света буквално засмуква асфалта, за да не излети

McMurtry Spéirling Pure, малък електрически спортен автомобил, който буквално се залепва за асфалта и се движи по-бързо от болид от Формула 1, ще бъде пуснат на пазара в следващите дни.

Тайната на бързината на Speirling се крие в двата вентилатора, които засмукват въздух от под пода на колата. Това буквално залепва автомобила за асфалта, осигурявайки на гумите значително по-добро сцепление и позволявайки им да поддържат по-високи скорости в завоите. При пълна мощност вентилаторите генерират приблизително 120 децибела. В комбинация с електродвигателите, това придава на автомобила уникален звук.

Вентилаторите генерират 2 тона притискателна сила, два пъти повече от теглото на автомобила.

Този Speirling е първият сериен автомобил, оборудван с този тип активна система, която осигурява ниво на притискане, практически невъзможно за постигане с пасивни компоненти. Дифузьорът прави същото, но функционира само след като колата достигне определена скорост. Освен това, той генерира само малка част от аеродинамичната притискателна сила, осигурена от тези вентилатори.

Крилата и други аеродинамични придатъци също създават притискателна сила, но по-неефективно и само при високи скорости. Освен това, крилото генерира и аеродинамично съпротивление.

Изключителната ефективност на подобна система е демонстрирана още през 70-те години на миналия век в моторните спортове, по-специално с Brabham BT46B във Формула 1. Пилотиран от Ники Лауда, той веднага печели първото си състезание, преди да бъде изтеглен от състезанието от тогавашния собственик на отбора, Бърни Екълстоун. Той се опасявал, че колата ще доминира на стартовата решетка във Формула 1 до такава степен, че това ще се обърне срещу него и амбициите му да завземе властта в света на Ф1. Във всеки случай, технологията е била забранена след този първи сезон.

Tesla също така е патентовала подобна система с цел да я интегрира в бъдещия Roadster, модел, обещаван от години, но който все още не е влязъл в производство.

Speirling Pure е компактен и лек. Дълъг е само 3,4 м и широк 1,5 м, което оставя място само за един пътник . Изграден е около шаси от въглеродни влакна и тежи по-малко от един тон.

Тази комбинация води до невероятно и магическо съотношение мощност-тегло от 1 кг/к.с. Електрическото задвижване се състои от два двигателя, развиващи общо 745 кВт или 1000 к.с. Това се превръща в спиращо дъха ускорение: от 0 до 100 км/ч само за секунда и половина. Максималната скорост е 298 км/ч.

McMurtry ще произведе само 100 екземпляра от своя Speirling Pure, който ще бъде пуснат в продажба тази седмица. Въпреки че късите и най-вече тесни размери му придават донякъде изненадващ външен вид, цената му със е значителна: 1 милион паунда или 1,16 милиона евро .

Остава неясно обаче дали колата ще бъде годна за движение по пътищата. Прототипите, така или иначе, не са имали място за регистрационни номера и е възможно производителят да се откаже от всички изисквания за хомологация и да насочи колата единствено към употреба на писта. Първите доставки се очакват до края на тази година.