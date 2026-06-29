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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23133916 www.24chasa.bg

Съветът за реформи в туризма с първо заседание на 30 юни

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Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

На 30 юни от 15 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Съветът за реформи в туризма ще проведе своето първо заседание. Заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В събитието са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш.

През втората половина на май Илин Димитров очерта като основен оперативен приоритет създаването на Съвет за реформи в туризма. В него министерството, съвместно с представители на другите ведомства и бизнеса ще се заемат с промени в остарялата нормативна уредба и изработването на работещ закон за гаранционния фонд на туроператорите, съобщи тогава министърът.

Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

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