Съветът за реформи в туризма с първо заседание на 30 юни

На 30 юни от 15 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Съветът за реформи в туризма ще проведе своето първо заседание. Заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В събитието са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш.

През втората половина на май Илин Димитров очерта като основен оперативен приоритет създаването на Съвет за реформи в туризма. В него министерството, съвместно с представители на другите ведомства и бизнеса ще се заемат с промени в остарялата нормативна уредба и изработването на работещ закон за гаранционния фонд на туроператорите, съобщи тогава министърът.