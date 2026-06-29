Министерството на туризма започва кампанията „Come and Enjoy the Cool Weather in Bulgaria"

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На фона на рекордните горещини в Европа страната ни предлага комфортен климат и разнообразни преживявания

Започва новата дигитална рекламна кампания на Министерството на туризма „Come and Enjoy the Cool Weather in Bulgaria" ("Елате и се насладете на прекрасния климат в България"). Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Тя ще популяризира страната ни като привлекателна, достъпна и разнообразна дестинация за лятна ваканция. Кампанията ще се реализира чрез платформите Google и Meta и ще достигне до милиони потенциални туристи на ключови европейски пазари – Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Турция, Полша, Чехия и Словакия.

В условията на все по-чести и продължителни горещи вълни в Европа България предлага възможност за комфортна лятна почивка, съчетаваща по-прохладен климат, красива природа и богато разнообразие от туристически преживявания.

С посланието „Come and Enjoy the Cool Weather in Bulgaria" кампанията акцентира върху конкурентните предимства на страната ни - морски и планински ваканции, балнео и СПА туризъм, културни маршрути, активен отдих сред природата и автентична българска кухня.

Целта е тя да бъде позиционирана като модерна и сигурна европейска дестинация, където туристите могат да избягат от екстремните летни температури, без да правят компромис с качеството и разнообразието на своята лятна почивка.

Европа преживява безпрецедентна гореща вълна, като температурите в някои части на континента може да достигат 46°. Екстремната жега се дължи на метеорологичен модел "Омега блок", наречен така заради приликата си с формата на гръцката буква. При него горещ въздух, в случая от Сахара, се задържа над континента между две по-хладни въздушни области.

"На Балканите оставаме встрани от горещата вълна, която измъчва Европа. Температурите в стотици градове чупят рекорди вече цяла седмица заради топлинния купол, който е "захлупил" Стария континент", обясни синоптикът Симеон Матев.