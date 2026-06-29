От 1 юли въвеждат такса за обмяната на левове в евро

До момента безплатно са обменени над 289 млн. лева

Таксата до 1000 лева е 6 евро, до 10 000 лева - 10 евро

От 1 юли 2026 г., „Български пощи" въвежда такса при обвяна на левове в евро, съобщават от компанията.

За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро., от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро., от 3000,01 лв. до от 6000 лв. – 8,80 евро., от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г. „Български пощи" обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са обменени 289 142 550,36 лева.

В пощенските станции ще продължи, срещу такса, обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.

България официално прие еврото на 1 януари и стана 21-вият член на еврозоната. Това става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Досега обмяната на двете валути се случваше без такси и комисиони. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в Българската народна банка без такси и комисиони безсрочно.

Началото на финалното одобрение за членството ни в еврозоната беше поставено на 4 юни, когато Европейската комисия и Европейската централна банка в своите извънредни конвергентни доклади посочиха, че България изпълнява изискванията. Последният и най-труден за изпълнение критерий беше този за нивото на инфлацията. Около месец по-късно, на 8 юли, Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от страната ни и Съветът на ЕС гласува с единодушие решенията, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата.

Един от трите правни акта, приети от министрите тогава, определи обменния курс лев-евро на 1.95583 лева за 1 евро, съответстващ на централния курс на лева във валутния борд. На 8 юли следобед в Съвета на ЕС се състоя и церемония по подписването на документите за присъединяване на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. Подпис под документите постави датският министър на икономиката Стефани Лосе от името на Датското председателство на Съвета на ЕС в присъствието на българския министър на финансите Теменужка Петкова, еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис и председателя на Еврогрупата Паскал Донахю.

В началото на септември миналата година у нас започна национална информационна кампания за въвеждането на еврото, която обхвана всички областни градове и десетки по-малки населени места.

Акцентът в изказванията на представители на държавните институции и експерти беше поставен върху ползите от членството в еврозоната - стабилност на цените, защита на спестяванията, достъп до инвестиции, конкурентоспособност на бизнеса, ръст на доходите, улеснена търговия на вътрешния и европейския пазар и др.