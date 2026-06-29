Милена Милотинова получи почетен плакет за приемственост на „Евровизия“ от ORF

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи символичен плакет от Ингрид Турнхер - генерален директор на Австрийската обществена телевизия ORF. Това по време на 96-тата Генерална асамблея на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия), която се проведe в Прага. Това съобщиха от Българската национална телевизия.

Плакетът е изработен от победния дъжд от конфети на финала на „Евровизия 2026" в Австрия. Символичният подарък носи посланието за приемственост между обществените медии в реализирането на песенния конкурс.

БНТ получи висока оценка за представянето си на „Евровизия" и за победата на България в конкурса. Директорът на „Евровизия" Мартин Грийн подчерта: „Искам да поздравя екипа на БНТ за победата, с най-голямата разлика при победа досега в историята на песенния конкурс "Евровизия". И също така, това е първата песен от 2017-а година, която категорично спечели вота и на журито, и на публиката. Когато се срещнахме с БНТ първоначално, те бяха много въодушевени, както и правителството в България от възможността да проведат конкурса догодина. В момента са в процес по избор на града-домакин и през цялата година ние ще ги подкрепяме."

Генералният директор на ЕСРТ Ноел Къран също поздрави БНТ и България за успеха: „Поздравления, БНТ и България! Очакваме да работим с вас, вече имахме чудесно сътрудничество. Ще бъде наистина нещо специално. Отзвукът в България беше невероятен. Гледах кадрите, наистина невероятно. Беше истинска радост да ги наблюдавам. Беше наистина нещо голямо за България. Правителството веднага заяви подкрепата си и ние също ще ви подкрепим."

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари за подкрепата и подчерта ролята на партньорството с ЕСРТ и „Евровизия": „Дадохме най-доброто от себе си и ще направим най-доброто като домакини на следващия песенен конкурс „Евровизия" 2027. Благодаря за помощта ви до момента, защото ние работим ръка за ръка с Европейския съюз за радио и телевизия и с „Евровизия". Вярвам, че ще направим чудесен конкурс през 2027 г."

В рамките на 96-ата Генерална асамблея на EBU бяха обсъдени новите условия и среда, в които работят обществените медии в Европа, както и предизвикателствата в процеса на създаване на съдържание. След гласуване на делегатите на асамблеята в Прага беше взето и решение за разширяване на общността на обществените медии, като в Европейския съюз за радио и телевизия бяха приети обществената телевизия на Канада - CBC/Radio-Canada и регионалната телевизия на Каталуния, Испания - 3Cat, която излъчва на каталонски към общност от над осем милиона души.

С пълно мнозинство на срещата в Прага, главният изпълнителен директор на France Télévisions Делфин Ернот Кунси и генералният директор на Swedish Radio Сила Бенкьо бяха преизбрани за президент и вицепрезидент на Европейския съюз за радио и телевизия, а трима нови членове - Родри Талфан Дейвис (BBC), Янис Пападопулос (ERT) и Сузане Виле (SRG SSR), бяха избрани в Управителния съвет на EBU.