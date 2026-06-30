БАН установи: мозъците на учителите по сугестопедия не се изморяват

Методът щади нервната система на преподавателите, които използват създадената от проф. Георги Лозанов система

Преподавателската професия е сред най-засегнатите от психосоциални рискове и това е било неведнъж предмет на научни изследвания. Наличието на хроничен стрес сред учителите варира между 8,3 и 87,1%, докато умереното до тежко прегаряне засяга от 25,1 до 74,0% от упражняващите тази професия, а всичко това в крайна сметка са отразява на нивото на образованието.

Сугестопедията е една от малкото педагогически методологии, призната от ЮНЕСКО през 1978 г. като изключително иновативен и ефективен подход към преподаването и ученето. Тя е разработена първоначално от екип от изследователи и учители под ръководството на българския лекар и психотерапевт проф. Георги Лозанов, чиято 100-годишнина от рождението му ще се честват тази година през юли.

Още през 60-те и 70-те години на миналия век проф. Лозанов пледира, че методът е цяла наука, като още тогава са правени психически изследвания, но преди всичко за да се види какъв е ефектът върху обучаваните. Едно скорошно научно изследване на Института по роботика към БАН, ръководено от доц. д-р Паулина Цветкова, хвърля малко повече светлина и върху нервнокогнитивните резултати на самите преподаватели.

По същество проектът обхваща учители, използващи сугестопедията, от цялата страна, включително София, Варна, Шумен и Копривщица, както и от чужбина. В изследването им са били включени специализирани психологически тестове за оценка на професионалното натоварване и удовлетвореността от преподавателската дейност, както и електроенцефалография (ЕЕГ) на мозъчната им дейност в покой, за да се проследят невронните корелати на когнитивните и емоционалните състояния.

“Изследванията продължиха между три и шест седмици за всеки преподавател. Протоколът бе рецензиран и впоследствие публикуван в научното списание Brain Sciences”, разказа пред “24 часа” доц. Цветкова.

Самите ЕЕГ изследвания са направени от ас. Гагандийп Каур, а в изследването е участвала също докторантката от Института по роботика Борислава Костова.

Преподаването чрез метода на сугестопедията

изисква специални класни стаи,

затова изследванията на мозъчната активност са били проведени там, където учителите работят, естествено, не по време на час, а преди и след това.

Според резултатите е установено неврофизиологично състояние, характеризиращо се с отпусната бдителност (relaxed alertness) и отсъствие на умора сред участващите преподаватели.

Увеличаването на мощността на тета- и алфа- лентите на ЕЕГ се счита за един от най-надеждните маркери за умора, обясни доц. Цветкова. Първоначално се измерват промените в мощността на ЕЕГ лентите, като се използва ЕЕГ активността в състояние на покой. Впоследствие се използват валидирани психологически въпросници за получаване на субективна обратна връзка за умората.

Оказва се, че преподаването по този метод не регистрира биомаркери на интензивна умствена работа и липсва увеличение на бета-вълните или намаляване на алфа-вълните. Напротив, учебните дейности успокояват биоелектричната функция на мозъка и по този начин увеличават капацитета за запаметяване и учене.

“Ние предпочитаме не термина “сугестопедия”, а по-скоро “десугестия” или “резервопедия”. Защото “сугестия” подхлъзва незапознатия да си мисли, че едва ли не учи под хипноза, а тя няма нищо общо с този метод на преподаване. Под хипноза няма как да учи човек, тя може да служи за лечение, но за да възприемаш нови знания, ти е необходима свободна воля”, каза пред “24 часа” Румяна Йохнева, преподавател и самата тя участник в изследването.

Според нея методът е еднакво приложим за абсолютно всички дисциплини,

изучавани в училище - чужди езици, алгебра, геометрия, роден език, литература. Дори за квантова физика. “Имаме колеги, които са разработили в Техническия университет курс по програмиране с Python чрез десугестия. Освен това е универсален метод, по който може да се преподава и на деца, и на възрастни”, казва Йохнева.

Първо, групите са сравнително малки – най-много 15 човека. Една от ключовите разлики е, че всеки от тези 15 човека влиза в различни роли в процеса на обучение, включително и преподавателят. Това е доказан начин за заобикаляне на страха от грешка и човек някак си става по-храбър да общува в абсолютно непозната среда на непознат език, ако ще се учи чужд език по този метод.

Другата отличителна черта е, че при сугестопедията

няма оценки, нито има домашни

Средата на преподаване е подбрана много внимателно. Тя няма нищо общо с училищната среда, напротив – помещението е уютно, средата е подкрепяща, защото е доказано, че човек учи най-добре, когато е в защитена, щадяща, неагресивна среда, която е и естететически издържана. Тогава той е спокоен, не е нужно да се мобилизира, за да се бори с нещо, което го дразни и е извън него.

Релаксацията се постига с помощта на класическа музика. Не Вагнер, разбира се. Още по времето на проф. Лозанов

са правени специални замервания на въздействието

на определени класически произведения и е установено при кои от тях има златно сечение. Това са творбите на Моцарт и на Хайдн, произведения от предкласиката и барока – Корели, Бах, Вивалди. Специално от Моцарт в плейлистата са включени множество произведения, например Концертът за цигулка и оркестър номер 5, 29-а и 40-а симфония и др.

В часовете по сугестопедия се прилага правилото на всеки 10 минути да се сменя това, което се прави. Това не позволява на мозъка да навлиза във фазата на скуката. “Например ако човек е чел 10 минути, през следващите 5 минути идва редът за изпяване на една песен, след което се прави драматизация, след което може пак да четем. По същия начин, по който се редуват дяловете в едно класическо произведение”, обяснява Йохнева.

Самата тя като студент по английска филология преподавала английски. “Само два курса изкарах с едно касетофонче и с едни ужасни учебници, които изискваха да се повтарят до безумие едни и същи неща. Не само се изморявах, но и изглежда, давах дефекти”, каза тя.