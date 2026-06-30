Можем да забраним достъпа на изкуствения интелект до нас. Мерси, Кейт Бланшет

Българската евродепутатка Ева Майдел събра множество авторитети в световната филмова индустрия, за да обсъдят перспективите и опасностите на новата технология

Нов инструмент, с който всеки може да забрани на разработчиците на изкуствен интелект да ползват лицето му, гласа, творчеството му, обявиха преди седмица актрисата Кейт Бланшет и българската евродепутатка Ева Майдел. Заедно с тях бяха режисьорите Дарън Аронофски и Стивън Сордъбърг.

Инструментът е наречен “Регистър на човешкото съгласие” и позволява на хората да сигнализират дали дават разрешение на ИИ компаниите да използват тяхната интелектуална собственост и идентичност, или биха предпочели първо да бъдат попитани и да им бъде заплатено.

“Аз съм актриса. Знам от първа ръка, че гласът ми, лицето ми и начинът, по който се превъплъщавам в дадена роля, са моят източник на прехрана, но те също така разкриват моята идентичност. Те разкриват по някакъв съществен начин самата мен. Предизвикателствата, които поставя технологията за ИИ, обаче далеч надхвърлят рамките на моята индустрия и нейните резултати.

Изкуственият интелект представлява заплаха за същността на всеки човек,

за идентичността на всеки и начинът, по който ще защитим човешката идентичност, ще бъде един от определящите въпроси на нашето време”, обясни Бланшет.

Новият инструмент е напълно безплатен за всеки и има подкрепата на някои от най-знаковите и разпознаваеми лица в Холивуд, сред които са актьорите Хавиер Бардем, Джордж Клуни, Виола Дейвис, Том Ханкс, Хелън Мирън, Кристен Стюарт, Мерил Стрийп и Ема Томпсън. Направен е с помощта на организацията RSL Media, чиято съоснователка е самата Бланшет.

“Стартираме първата фаза на регистъра за съгласие на RSL, като тя започва с идентичността, която се състои от име, изображение, образ, глас, движения и подпис.

Основните човешки сигнали, които казват: “Това съм аз”

Регистърът дава възможност на хората да заявят своите предпочитания чрез система, подобна на светофара. Имаме зелено, което означава “Да, давам съгласието си”. Жълтото означава “Давам съгласието си при определени условия”, а червеното означава “Не давам съгласието си”, поясни Бланшет как работи инструментът.

Той превръща тези данни в публично достъпен код, който се предполага, че може да бъде разчетен от всеки вид изкуствен интелект или компания, която разработва технологията. Така машината и нейният производител ще бъдат уведомявани дали информацията, която събират, може да бъде използвана за обучението на ИИ. Бланшет посочи, че макар регистърът да е доброволен засега, той би могъл да стане част от практическа правна инфраструктура, за да подпомогне приемането на обвързващи закони и правила по-късно. Той би могъл например да предостави на регулаторните органи доказателства за прилагане на последствия, ако волята на регистрираните не е била уважена от разработчиците на мислещи машини.

“В надпреварата към следващия технологичен пробив не бива да се пренебрегва човешкото достойнство”, категорична бе Бланшет.

Актрисата неслучайно избра Брюксел и българската евродепутатка Ева Майдел за партньори в премиерата на своя инструмент за опазване от изкуствения интелект. ЕС се превърна в пионер на защитата на творческата идентичност от злоупотреби с изкуствен интелект. През последните по-малко от десет години в Европа бяха прокарани две знакови законодателства, които в някаква степен предоставят защита на интелектуалната собственост при работата с алгоритмите. Това са директива 2019/790 относно авторското право в цифровия единен пазар и Законът на ЕС за изкуствения интелект, който изисква създателите на мислещи машини да изготвят обобщения на съдържанието, използвано в обучението им. Освен това в момента Европейската комисия води разговори между технологичните гиганти и притежателите на авторски права относно добавянето на технически механизми, които да осигурят дадено лице да може да бъде защитено от това неговата творческа работа да бъде ползвана при усъвършенстването на ИИ.

“Мисля, че следващите поколения ще израснат със системи, които са способни да обучават, да съветват, да създават и да оказват влияние в мащаб, какъвто човечеството не е познавало досега. Затова смятам, че нашата колективна отговорност е да гарантираме, че тези инструменти ще помогнат на хората не само да станат по-способни, но и да се превърнат в по-информирани и по-творчески версии на самите себе си”, каза Майдел пред Аронофски и българския актьор Юлиан Костов.

Към настоящия момент границата между интелектуална собственост и плагиатство се размива що се отнася до съдържанието, което бива генерирано с изкуствен интелект. Снимките, картините, песните, видеата и дори лицата, които машината може да ни направи, не са оригинални, а се основават на чужд труд, който вече съществува в интернет пространството. Казано на по-прост език, тя работи чрез идентифициране и възпроизвеждане на модели, които вече съществуват и са налични в мрежата.

Този проблем се превърна в истинско бойно поле в Холивуд, където студиата започнаха да използват филми, сценарии и гласови записи на известни актьори и творци чрез изкуствен интелект. Със софтуер за лицево разпознаване и гласови симулатори

технологиите вече могат да копират външния вид на артист

или стила на писане на известен сценарист. Големите филмови компании виждат в това възможност да спестят милиони, като дигитализират статисти или генерират реплики, без да е необходимо физическото присъствие на човека на снимачната площадка.

Това пренареждане на силите крие огромни опасности за бъдещето на творческите професии, тъй като машините буквално изяждат прехраната на хората, от които са се научили. Когато един алгоритъм може да генерира перфектно дигитално копие на актьор или да напише сценарий за секунди на базата на чужди шедьоври, истинските артисти губят контрол над собствения си глас, образ и труд. Липсата на регулации позволява на технологичните гиганти да печелят от талантите на Холивуд, без да им плащат възнаграждения или да искат съгласието им, заплашвайки да превърнат уникалното човешко изкуство в евтин, автоматизиран продукт.

“Днес живеем в свят, в който нещата, които правят човек разпознаваем, идентифициран и уникален, могат да бъдат копирани, възпроизведени и накарани да действат по желанието на чужда воля. Гласът може да бъде преправен, лицето - възпроизведено, а образът - манипулиран.

Тези съществени елементи могат да бъдат откраднати от ИИ

Кражбата не е иновация”, предупреди Кейт Бланшет от Брюксел.

Сред много творци, на чиито рамене лежи успехът на Холивуд, се таи страх, че трудът и идентичността им се ползват без тяхно позволение с цел печалба при пълна липса на компенсация. Този факт понякога се случва нарочно, а друг път не, но въпреки това си остава опасност за кариерите на професионалистите, които засяга.

Съществува аргумент, че тяхното творчество така или иначе вече се намира в онлайн пространството, което автоматично го прави достъпно за алгоритмите да се обучават от него. Това е доста добро извинение за разработчиците на новата технология да оправдават възползването си от чуждата интелектуална собственост.

Не всички в Холивуд обаче са толкова предпазливи спрямо ИИ. Някои виждат в него нови възможности. Технологията позволява пресъздаването на исторически моменти, които никога не са били заснемани, и дава глас на забравени преживявания, приближавайки историята до съвременната публика с непозната досега непосредственост. За режисьори като Дарън Аронофски ИИ прави възможни проекти, които досега са били финансово и логистично непосилни, позволявайки създаването на истории, които иначе никога не биха били разказани.

“Трябва да разберем как да използваме тази невероятна технология, тези невероятно мощни модели и как можем да ги превърнем в машини за разказване на истории”, убеден е режисьорът.