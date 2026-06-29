Гълъб Донев: Чухме всички забележки на бизнеса и синдикати

Това е бюджет на реалността. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна единодушна позиция по проекта държавния бюджет и тези на ДОО и НЗОК, а синдикати и работодатели имаха своите забележки. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

„Ние чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение", коментира министърът.

По думите му социалните партньори подкрепят всички организации, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„На първо място в момента се изпълняват политики на удължителен закон. На второ място законът ще действа 5 месеца", заяви председателят на БСК Добри Митрев.

Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че са подкрепили проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване заради възможността в него да бъдат увеличени максималният осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. „Никой не е искал да ги договаря. От 2020 г. имахме едно тристранно споразумение. Припомнихме за него, защото тогава се бяхме разбрали да заменим минималните осигурителни прагове с минимални работни заплати по икономически дейности. Това не стана, за съжаление. Има недовършени ангажименти, които от 2020 година стоят отворени", каза той.