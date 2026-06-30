България има нужда от национален фонд, който да привлича частни инвеститори по подобие на “Три морета”, казва изпълнителният директор на Българската банка за развитие

- Г-н Арабаджиев, в последните си публични изяви все по-често говорите за необходимостта от създаването на Национален инвестиционен фонд. Защо България има нужда от подобен инструмент?

- Финансирането на развитието трябва да премине от модела “държавата плаща сама” към модел, в който държавата структурира, гарантира и привлича капитал. И когато говоря за капитал, имам предвид огромния частен ресурс, с който България разполага - спестяванията на домакинствата, средствата на пенсионните фондове, застрахователите и институционалните инвеститори. Нуждите на страната от инфраструктура вече многократно надхвърлят възможностите на държавния бюджет и европейските фондове. Затова трябва да сменим манталитета и да започнем да мислим как публичният ресурс да отключва частния капитал, вместо да се опитва самостоятелно да финансира ключовите проекти.

- Как практически би работил един такъв инвестиционен фонд и каква би била ползата за българските граждани и инвеститори?

- Представете си, че чрез Българската фондова борса всеки от нас има възможност да инвестира в изграждането на тунела под връх Шипка и да получава доходност от този стратегически проект. Това не е абстрактна идея - подобни модели вече работят успешно по света. Достатъчно е да погледнем проектите, в които фондът “Три морета” инвестира и реализира двуцифрена доходност за своите инвеститори.

Разликата е, че подобен инвестиционен фонд не се управлява по традиционния модел на публичните разходи. Той се структурира и управлява професионално, с участието на международен асет мениджър, който защитава интересите на всички инвеститори, прилага най-добрите международни практики за управление на риска и осигурява високо ниво на прозрачност, отчетност и контрол. Именно това дава увереност на частния капитал да участва в инфраструктурни проекти, които иначе биха останали изцяло зависими от държавния бюджет.

-Каква е ролята на банките за развитие в този модел и защо именно те са естественият двигател на подобни проекти?

-Банките за развитие и международните финансови институции като Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка са специализирани във финансирането на стратегическа инфраструктура. Те не са просто източник на ресурс, а институции, които могат да превърнат една обществена идея в структуриран, финансово устойчив и най-вече управляем проект. А ние в България добре знаем колко критично важно е това. Тези банки имат експертизата да оценят техническите, правните, екологичните и финансовите рискове, изграждат устойчив финансов модел и създават структура, която е приемлива както за държавата, така и за частните вложители. Именно това им позволява да мобилизират значителен частен капитал.

Когато държавният бюджет е ограничен, мащабни инфраструктурни проекти не могат да бъдат реализирани само с публични средства. Банката за развитие може да участва с дългосрочно финансиране, гаранции, мостово финансиране, синдикирани кредити с търговски банки или чрез структуриране на публично-частни партньорства. Така публичният ресурс действа като катализатор, който привлича многократно по-големи частни ресурси. Смятам, че именно към този модел България трябва постепенно да се насочи.

- Споменахте Порт Бургас, който е една от инвестициите на Фонд “Три морета” в България. Наскоро излезе доклад, който изчислява, че инвестициите във фонда ще имат ефект от над 2,67 млрд. евро за българската икономика. В какво се изразява този ефект?

- Признавам, че изчисленията на Ernst & Young изненадаха и самите нас. Те показват принос от над 2,67 млрд. евро към БВП до 2035 г. Ефектите ще се усещат значително следващите години - над 4100 работни места и очакван пряк данъчен ефект в размер над 620 млн. евро.

Инвестиционният фонд “Три морета” е отличен пример за добре управляван фонд, в който 13 държави са вложили ресурс. България е допринесла с 10 млн. евро чрез участието на ББР, но за разлика от останалите страни ние успяхме да привлечем над 200 млн. евро средства в значими инвестиционни проекти. Показателите за принос към БВП и заетостта надхвърлят резултатите на останалите държави в инициативата, включително на донори като Полша, чието вложение е 800 млн. евро. Причината е, че нашият регион е атрактивен от инвестиционна гледна точка. Отделно страната ни разполага с подготвени и икономически жизнеспособни проекти, които привличат международен капитал.

- България, изглежда, е сред най-големите печеливши от фонда. Разкажете за проектите, в които е инвестирал фондът у нас?

- Фондът има пет инвестиции, две от които са в България. Първата е соларният парк край с. Караджалово, собственост на австрийската компания “Енери”. Тя има действащи 550 мегавата фотоволтаици и в момента разработва нови проекти за производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници за батерии за около 9,5 гигавата, което се равнява на почти пет пъти производството на ток от АЕЦ “Козлодуй”.

Втората инвестиция е в порт Бургас - терминалите “Изток 2” и “Запад”. Това е инфраструктурен актив със стратегическо значение за позиционирането на България като логистичен център в Черноморския регион. След инвестицията пристанището беше удълбочено до 15,5 м, така че може да приема най-дълбокогазещите кораби в Черно море. Вече е в прекрасна позиция да конкурира Констанца и да допринесе за значителен ръст в транспорта на стоки през България с всички произтичащи от това положителни икономически ефекти.

Пристанището е свързано с интермодална жп линия до София, с терминал за по-бърза обработка на стоки, откъдето се изпращат към целия Балкански полуостров.

-ББР вече управлява една от най-мащабните инвестиционни програми по Плана за възстановяване - тази за енергийното обновяване на жилищните сгради. На какъв етап е програмата?

-Точно така, заради доброто си позициониране пред европейските институции и факта, че е прилагащ партньор на Европейската комисия, ББР пое управлението на средствата по Плана за възстановяване в размер на 276 млн. евро. Благодарение на нас саниране в България ще има.

В момента се извършват проверки за допустимост и съответствие на 447 проектни предложения, за които вече има сключени договори за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и потвърден интерес от водещите партньори. Успоредно с това приключихме независимата проверка за липса на конфликт на интереси при класирането на всички проектни предложения. Това е изключително важен етап, защото гарантира прозрачност и безпристрастност на целия процес. Очакваме подписването на споразуменията за финансиране да започне в края на юни и да приключи в началото на август. За да осигурим максимална прозрачност, създадохме специализирана публична секция на интернет страницата на банката, в която гражданите могат да следят напредъка по програмата.

- ББР разплаща част от общинската капиталова програма. Как върви процесът?

- Процедурата преминава сравнително гладко. За кратък период от време ББР откри сметки на всичките 280 общини. Колегите се справиха изключително бързо въпреки интензивното натоварване. Ако има някакви забавяния, те са били по-скоро преди средствата да стигнат до ББР.

- Какво се случва с тези 1,4 млрд. евро, които служебното правителство реши да вземе от вас и да върне в бюджета?

- Всяко правителство има виждане как да управлява публичния ресурс. Това е решение на изпълнителната власт, свързано с конкретните приоритети. Моето лично убеждение е, че през банката за развитие могат да бъдат използвани инструменти с много по-мащабен краен ефект, отколкото през бюджета. Това е единствената институция у нас, която на практика може да умножава вложенията. Именно финансовият ливъридж е една от основните причини в Европа значителна част от икономическите политики да се реализират чрез банки за развитие.