Бързата храна поскъпна най-много на морето, цацата е 5 евро (Графика)

Кафе под 1 евро не може да се намери никъде

По курортите дори малката наливна бира струва над 2,50

Ако има нещо за ядене, което е поскъпнало най-забележимо по морето, това е бързата храна. В Приморско се извиват опашки на щандовете, защото хората търсят нещо по-евтино. Но там най-често могат да си купят кесадиля за 7 евро.

Така е и по Северното Черноморие – сезонните заведения са най-масово посещавани и на практика си позволяват да повишат цените най-много. По Южното Черноморие цените варират, но с някои изключения това лято са по-високи от миналото. Много малко са заведенията в област Бургас, където най-предпочитаното за бирата мезе - цацата, се предлага под 3 евро. Масово върви по 4,50-5 евро, а само допреди 3 г. порция от 200 грама струваше 3 лв.

3-4 евро са и пържените картофи,

наливната бира започва от 2,10 нагоре, а в бутилка или кен под 3,50 трудно се намира, макар че зависи от марката. По курортите е 3-5 евро. Въпреки изобилието на сафрид в момента цената му в заведенията не пада под 7 евро. Толкова върви по капанчетата и на юг от Приморско, но в по-скъпите ресторанти стига и до 10-12 евро.

Според категорията на заведението калмарите варират от 10 до 20 евро, в Бургас са 10-11 евро. Шопската салата по ресторантите върви средно по 8 евро. В Слънчев бряг е 12-15.

10 евро почти навсякъде е салата “Цезар”. А в някои заведения на тези цени продават салата с намален грамаж от 200-250 гр. В по-крайните квартали на Бургас шопска салата може да се намери и за 6 евро.

Колкото по-близо си до морето, толкова по-скъпо е всичко. Директната гледка към него също качва цените. Особено в Созопол, където

порция таратор може да ти излезе 8-10 евро,

при положение че масово се продава за 4-5. 15-17 евро струва и порция калмари, ако ги поръчаш в кръчма в Стария град.

В Несебър обаче морските дарове са с 2-3 евро по-евтини от Созопол. Най-поносими са цените в Бургас, където на плажа може да се хапне рибена или шкембе чорба за по 3 евро, масово в други курорти те вървят по 5. Скарата също е на по-високи цени. В Бургас кюфте или кебапче се намира за 1,50, но масово е 2 евро, а в курортите и по 3 евро.

Поскъпнали са и мидите в черупка. Порцията от 500-600 грама, приготвени по гръцки с бяло вино и копър, струва между 5 и 8 евро. В по-скъпите заведения същото удоволствие може да е с цена 10-15 евро. Обикновената салата от миди е 7-8 евро.

С изключение на бирата алкохолът запазва цени от миналото лято

Класиката поморийска гроздова е 1,50 евро, по-луксозните са 2-3 евро за 50 гр. Толкова струва масово и марковото уиски в заведенията.

В някои по-крайни кръчми шотландската напитка се е закотвила на 2 евро, 2,50 евро са вносните водки, българските са по 1,50. Затова пък кафе под 1 евро вече не може да се пие никъде. В по-скъпарските заведения върви и по 3-4 евро. Във Варна по крайбрежната алея кафето струва 2,50-5 евро в зависимост от локацията, а айрянът се предлага за 1,50-3 евро. Наливната бира в заведенията край плажа започва от 2 евро, но в по-луксозните обекти стига 5 евро за чаша. Старият град в Созопол е известен с високите цени на заведенията. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

“Цените в заведенията по Северното Черноморие са се повишили средно

между 10 и 20% спрямо миналото лято, като най-сериозно поскъпване се наблюдава при сезонните обекти в курортите”, коментира Марин Сотиров от Сдружение на заведенията във Варна. Според него основната причина е както ръстът на цените на продуктите, така и увеличените разходи за наеми, персонал, осигуровки и консумативи.

“При нас има един много важен фактор – наемът. Именно той определя цените, които трябва да заложиш, за да можеш да си покриеш разходите. Проблемът е, че реалният сезон е само два месеца – юли и август. Няма истински сезон през юни, няма и през септември. Плащаш наем за 4 или 5 месеца, а реално работиш два”, обяснява той. И допълва, че през останалото време много от обектите работят на ръба на рентабилността или дори на загуба, тъй като трябва да поддържат персонал и да покриват постоянни разходи.

По курортите на север малка наливна бира вече струва около 2,50 евро, а голяма – приблизително 2,50 – 3 евро. Капучиното се предлага средно между 2,50 и 2,80 евро.

“Всичко поскъпна – наеми, ток, вода, осигуровки, доставка на кафе и продукти. Няма как това да не се отрази и на крайната цена”, твърди Сотиров.

Сериозно предизвикателство за ресторантьорите остава и недостигът на кадри -

много заведения по морето стоят затворени, защото не могат да намерят персонал

“Започва наддаване за служители. Един работодател предлага по-високо заплащане, хората отиват там, след което съседното заведение трябва да предложи още повече. Получава се порочен кръг”, коментира Сотиров.

Най-търсени остават опитните главни готвачи, които, освен че ръководят кухнята, често изпълняват и мениджърски функции. Заплатите им могат да надхвърлят 5000 евро месечно.

В същото време сервитьорите продължават да разчитат в голяма степен на бакшишите. През активния сезон добрите сервитьори може да получават допълнителни доходи, които многократно надхвърлят официалната им заплата.

Въпреки поскъпването обаче браншът е убеден, че цените у нас остават конкурентни на фона на останалите туристически дестинации в региона.

Гърция ни бие май само по цена на сянката

Повече от разпален дебат върви в социалните мрежи дали у нас или в Гърция е по-скъпо това лято. Справка по официално обявени цени показва, че българското море излиза по-евтино от гръцкото, ако сравняваме най-видимия разход на плажа - чадър и шезлонг. В Гърция диапазонът е широк. В Халкидики комплект от чадър и два шезлонга на първа линия често стига 40-50 евро. На втори ред цената пада до 30 евро. В по-луксозните бийч барове се плаща минимална консумация - често между 30 и 50 евро на човек. Така за двама души сметката може лесно да стигне 60-100 евро. Вечеря за двама с напитки в популярните места в Гърция надхвърля 70 евро. СНИМКА: РОЙТЕРС

По цени на храните обаче Гърция не е непременно по-скъпа. Гирос или сандвич на плажа обикновено струва между 4 и 7 евро. В супермаркет бутилка вода от 1,5 литра е около 0,80-1 евро, на плажен бар малка вода често е между 2 и 4 евро, а бирата е около 5-6 евро. Гръцка салата в заведение струва 7-10 евро. Порция калмари е между 12 и 18 евро. Основно ястие с морски дарове често е 20-25 евро. Вечеря за двама с напитки излиза поне 40 евро, а в по-посещаваните места надхвърля 70 евро.