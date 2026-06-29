Със загуби приключи борсовата търговия в Европа

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Основните индекси на европейските фондови борси се понижиха в края на днешната борсова сесия, информира Си Ен Би Си.

На Лондонската фондова борса FTSE100 отстъпи 0,23 на сто до 10 484,22 пункта, пише БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 0,18 на сто до 24 626,89 пункта, а парижкият САС 40 е надолу с 0,55 на сто до 8384,87 пункта.

Въпреки това общоевропейският индекс STOXX600, който обхваща 600 компании с голяма, средна и малка капитализация от 17 европейски държави, представляващи приблизително 90 процента от пазарната капитализация на акциите в свободно обращение в Европа, се повиши, макар и леко - с 0,04 на сто до 636,11 пункта, след като поскъпването на технологичните акции бе затъмнено от поевтиняването на котировките на строителните фирми, докато инвеститоритре преценяват стабилността на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран.