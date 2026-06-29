ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия - Парагвай - 0:0 в 1/16-финал №3 на свето...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23136303 www.24chasa.bg

Със загуби приключи борсовата търговия в Европа

756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Пиксабей

Основните индекси на европейските фондови борси се понижиха в края на днешната борсова сесия, информира Си Ен Би Си. 

На Лондонската фондова борса FTSE100 отстъпи 0,23 на сто до 10 484,22 пункта, пише БТА. 

Във Франкфурт DAX се понижи с 0,18 на сто до 24 626,89 пункта, а парижкият САС 40 е надолу с 0,55 на сто до 8384,87 пункта.

Въпреки това общоевропейският индекс STOXX600, който обхваща 600 компании с голяма, средна и малка капитализация от 17 европейски държави, представляващи приблизително 90 процента от пазарната капитализация на акциите в свободно обращение в Европа, се повиши, макар и леко - с 0,04 на сто до 636,11 пункта, след като поскъпването на технологичните акции бе затъмнено от поевтиняването на котировките на строителните фирми, докато инвеститоритре преценяват стабилността на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. 

 

  

Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)