Бумът на изкуствения интелект ускори растежа на китайската индустрия през юни

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Производственият сектор в Китай отчете по-бърз растеж от очакваното през юни, задвижван от силното търсене на технологии в сферата на изкуствения интелект. Това съобщи Китайската федерация по логистика и доставки (CFLP), като данните бяха разпространени от Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Официалният индекс на мениджърите по доставките (PMI) се повиши до 50,3 пункта през юни спрямо 50 пункта за предходния месец. Това е втората най-висока стойност на показателя от началото на годината, като всяко ниво над границата от 50 пункта е знак за икономическо разширяване.

Постигнатият резултат надмина прогнозите на анализаторите, които очакваха по-скромен ръст до 50,1 пункта. Представителят на китайското статистическо бюро Хо Лихуей потвърди пред агенция "Синхуа", че данните отчитат цялостно съживяване на икономическата активност в страната.

Производственият сектор в Китай остава устойчив тази година, като нарастващото търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект компенсира негативното влияние от нестабилността в Близкия изток, въпреки че вътрешното търсене остава слабо, посочва Си Ен Би Си.

Според Националното статистическо бюро през юни се наблюдава подобрение както в предлагането, така и в търсенето, като подиндексите за производството и новите поръчки отбелязаха увеличения до съответно 51,4 и 51,2 пункта.

Новите експортни поръчки отбелязаха възстановяване, като съответният индекс достигна 50,1 пункта този месец, което сигнализира за възстановяване на чуждестранното търсене, тъй като облекчаването на напрежението в Близкия изток намали опасенията от сериозен енергиен шок и потиснат икономически растеж.

Активността на производителите на високотехнологично оборудване се засили повече, отколкото останалата част от производствения сектор в Китай, като съответният индикатор нараства до 53,5 пункта през юни.

Производството на потребителски стоки обаче под натиск, а активността на сектора, отразена от съответният индекс, остана на ниво 50,2 пункта.

Външното търсене и търсенето на технологии, свързани с изкуствения интелект, бяха основните двигатели на растежа в Китай през юни, заяви Джулиан Еванс-Притчард, ръководител на отдела за китайска икономика в "Кепитъл Икономикс".

"Услугите в сектора на недвижимите имоти все още изпитваха затруднения", допълни той.

Индексът за непроизводствения сектор, който проследява дейността в строителството и услугите, се повиши до 50,2 пункта от 50,1 пункта през май.

Индексът на бизнес активността в строителството продължи да се свива през юни, като отбеляза леко повишение с 0,2 процентни пункта до 49,0 пункта.