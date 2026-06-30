Краставиците поскъпнали с 61%, а брашното у нас струва повече отколкото в Германия и Франция

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30% от доходите на едно българско домакинство отиват за храна, а в Европа средният процент е 16

Краставиците са поскъпнали с 61,3%, а доматите с 30% за една година. Това показва наблюдението на КНСБ на 20 хранителни продукта за юни тази година.

Нямам логично обяснение, защо се случва това, доматите се гледат по-трудно, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

У нас близо 30% от доходите на едно семейство отиват за храна, а в ЕС едва 16%.

Пилето е поскъпнало с 16,3% на годишен период, а хлябът с 11,5%, показва още наблюдението на КНСБ.

60% е разликата от борсата до рафта при пакетираните продукти - брашно, ориз и бял боб, а там няма фира, каза още Димитров.

У нас брашно тип 500 е по скъпо от Румъния,

Германия, Нидерландия, Хърватия и

Франция. В България цената е 1,10 €, докато в останалите изследвани държави тя варира между 0,72€ и 0,85 €.

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Ориз: Цената у нас е 2.69 €, което е значително над нивата в Германия (1.99 €), Франция (1.35 €) или Румъния (1.57 €)

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Прясно мляко (3%): България е най-скъпа с цена от 1.87 €, докато във Франция е 1.31 €, а в Германия – 1.59 €

Очаквайте подробности!