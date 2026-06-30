Ценовият натиск в Германия отслабва през юни

Все по-малко компании в Германия планират да повишат цените си, сочат най-новите данни от юнското проучване на мюнхенския институт "Ифо". Индексът на ценовите очаквания, който измерва разликата между дела на фирмите, предвиждащи поскъпване и тези, планиращи поевтиняване, се е свил до 26,4 пункта през юни спрямо 30 пункта през май.

Положителната тенденция и стабилизирането на частния бизнес в страната се дължат основно на спада в цените на енергията и надеждите за деескалация на напрежението в Близкия изток.

"Въпреки това цените на производител и потребителските цени ще продължат да нарастват през следващите месеци, макар и с по-бавни темпове", прогнозира Тимо Волмерсхойзер, ръководител на отдела за прогнози в "Ифо". Той допълни, че индексът все пак остава значително над средната си историческа стойност от 18,3 пункта за периода 2023 - 2025 година.

Облекчението е най-осезаемо при енергоемките компании, където показателят отбеляза сериозен спад от 41,2 до 30,2 пункта. При бизнесите с по-ниско потребление на енергия натискът също отслабва - от 30,3 на 27,1 пункта, пише БТА.