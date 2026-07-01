В Нидерландия поръсват сол по пътищата и при големи жеги

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При големи горещини асфалтът е сериозно засегнат и може да се разтопи. Поради това много общини в Нидерландия използват сол за защита на пътната настилка.

Асфалтът се топи на местата без сянка. Това се случва главно на кръстовища, а натовареният трафик премахва горната част на асфалта, а пътя може да стане на вълни.

Редица общини дори са инсталирали сензори в пътната настилка и извършват визуални проверки. Това им позволява да следят отблизо текущото състояние на пътната настилка по време на летните жеги.

На някои места пътната настилка надвишава 50 градуса. Тогава солта се разпръсква равномерно по шосето.

Солта има доказан ефект върху защитата на асфалта през летните дни. Свойството на солта е, че може да абсорбира влагата от въздуха (хигроскопична е) и по този начин да охлажда асфалта. Освен това, пътната сол регулира и отстраняването на влагата от асфалта, правейки го по-малко лепкав.