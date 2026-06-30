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Дефлация през юни отчита статистиката – почти всичко поевтиняло без ресторантите

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СНИМКА: Pixabay

През юни най-после от много месеци насам статистиката отчете дефлация за месеца - стоките и услугите са поевтинели с 0,8% в сравнение с май. На годишна база все пак се получава инфлация от 5,6%, сочат данните, публикувани преди малко. През май обаче тя беше 6,9%.

За да се получат тези резултати, цените на почти всички стоки и услуги през юни са се понижили. Най-силен е този тренд в транспорта, където цените са с 2,5% под тези за май, а това пък се получава, заради започналото поевтиняване на горивата.  

Но на месечна база има поевтиняване и на облеклата и обувките - с 1,1%, жилищното обзавеждане, алкохола и цигарите и още ред други неща. 

Едно от малкото изключение са цените на хотелите и ресторантите, които само през юни се се повишили с нови 1,5%, сочат данните. 

Очаквайте подробности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

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