Радев: Ако искаме модерна инфраструктура пред следващото десетилетие, а не след 50 години, частният капитал трябва да се включи

Ако искаме качествена и модерна инфраструктура през следващото десетилетие, а не след 50 години, то трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а парите на държавата да отиват за социални дейности, за образование, наука. Това каза премиерът Румен Радев при откриване на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите. На него предстоеше да бъде осъден проектозакон за публично-частното партньорство. В залата бяха и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Те ще представят 20 успешни проекта в сферата на публично-частното партньорство в Гърция с тяхна подкрепа.

Радев заяви, че кабинетът проучва най-добрите европейски практики в тази област, включително и при посещението си в Полша преди пет дни и при срещата с премиера Доланд Туск.

"Втората важна стъпка, която започва от днес, са действия за намаляване на административната тежест", обяви премиерът и отбеляза, че това е ключов елемент от административната реформа.

Събрана е информация от всички ресорни министерства и агенции, заедно с техните предложения. Сега трябва да направим така, че държавата да има по-качествени институции, по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност, заключи той пред министри, депутати, бизнеса.

Преди обаче да съобщи за стъпките, които днес ще се направят, Радев се върна в миналото. Първите му думи бяха, че в последните години няколко поред редовни правителства се опитали да постигнат икономически ръст по най-лесния начин - чрез стимулиране на потреблението, заеми и раздаване на пари. Те не се фокусирали върху ключови елементи на растежа - инвестиции и експорт. Според него за този фокус трябвали експертиза, но и много работа и усилия.

Резултатите ги знаем - инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на институционална среда за развитие на българския бизнес и демотивация, каза още министър-председателят.

Още в предизборната си програма "Прогресивна България" очертала ясни приоритети - постигане на висок и устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българския бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентността и производителността, и най-важното - подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат, за да се постигне най-важното. „Това е отключването на инициативата и предприемчивостта на всички икономически играчи", каза още Радев.

За постигане на тези важни цели първата стъпка била бърза промяна на закона за насърчаване на инвестициите, което е създало архитектурата за консолидация на всички инвестиционни политики. Втората и третата стъпки са облекчаване на административните тежести за бизнеса, което се обсъжда днес, както и проектът на закон за публично-частното партньорство. Радев изтъкна и значението на Централното координационно звено към МС.

"Само обединили усилията на всички институции и на българския бизнес, ще можем да направим качествен скок за развитие на инфраструктурата и модерна икономика", каза в заключение министър-председателя.

Координационният съвет бе създаден с гласувани от парламента в началото на юни промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), свързани с преструктуриране на министерства.

Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции се състои от десет членове. Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри.