От утре: новите коли с черни кутии и камери, които следят очите на шофьора

От 1 юли влизат в сила промените в регламента GSR II, които въвеждат задължително оборудване за безопасност за всички новорегистрирани автомобили. Новите правила на ЕС въвеждат все повече електронни системи, които наблюдават водачите и увеличават разходите за потребителите.

Сред по-важните нови устройства, които ще бъдат задължителни в новите превозни средства, са инфрачервени камери, които следят очите и вниманието на водача, както и черни кутии, устройства, които записват ключови данни за шофиране - като скорост, спиране и положение на волана.

Системата за контрол на водача може да реагира много стриктно: ако водачът откъсне поглед от пътя за дълго време (около 6 секунди), колата първо предупреждава със звуков сигнал, а в случай на игнориране на предупреждението, може да включи светлинната сигнализация и дори да започне автоматичното забавяне на скоростта.

Критиците предупреждават, че постоянните предупреждения и "цифровото наблюдение" биха могли да направят шофирането по-стресиращо.

Освен това, устройство, наречено черна кутия, също ще бъде задължително оборудване за новите автомобили от юли. За разлика от при самолетите, то не записва разговори в кабината, а непрекъснато следи телеметрични данни като скорост, спирачна сила или ъгъл на волана. В случай на инцидент, данните от последните секунди преди удара се заключват и се използват от полицията и застрахователните компании за точно идентифициране на виновника.

Към това се добавят задължителното автономно спиране с разпознаване на пешеходци и система, която автоматично включва аварийните светлини при рязко натискане на спирачния педал.

Предстои и въвеждането лека полека на алкохолни заключвания, които биха могли да попречат на стартирането на автомобила.

Всичко това води до по-високи разходи за закупуване и поддръжка на нови автомобили. Ремонтите стават по-скъпи поради чувствителните сензори, камери и необходимостта от калибриране на системата, така че дори малки удари или смяна на предно стъкло могат да се превърнат в сериозен разход.