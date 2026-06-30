Слънчеви панели вдигат пробега на електрическите коли

При ясно време може да стигнат до 20-ина км без пари

Nissan се завръща към една позабравена технология. Компанията иска умело да интегрира слънчеви панели не само в малки градски автомобили от категорията kei, но и в по-големи модели, включително електрическия SUV Ariya. От японската компания обещават, че на някои собственици, живеещи в слънчеви страни, на практика никога няма да се налага да зареждат, ако карат от дома до работата и обратно в нормален градски трафик.

Когато слънцето грее, хората с електрически автомобили потриват ръце, ако имат и фотоволтаична електроцентрала у дома, от която след това зареждат колата си.

За това и много производители на автомобили се опитват през годините да прехвърлят тази технология и на самите електромобили.

През 90-те години на миналия век Audi A8 (поколение D2) се предлагаше с опционален слънчев покрив, който се грижеше за вентилация на купето, когато колата беше паркирана. Тази система се появи в няколко модела, включително в Skoda Superb, а по-късно на някои пазари и в Toyota Prius.

Първият слънчев покрив на сериен автомобил е представен през 2011 г. от Fisker в модела Karma, но той също

е бил използван само за захранване на климатика

Първият слънчев покрив на сериен автомобил е представен през 2011 г. от Fisker в модела Karma.

Едва през 2022 г. на света е представен автомобилът Lightyear 0, който планираше да превърне в реалност визията на д-р Чарлз Ескофри от 1960 г. за автомобил, задвижван изцяло от слънчева енергия.

С площ от почти 5 кв. м слънчеви панели Lightyear 0 бе първият в света сериен автомобил, захранван със слънчева енергия, способен да изминава дълги разстояния. Производството му дори започна с от един брой на седмица, но малко след това компанията обяви фалит и прекрати проекта.

Колата използваше батерия с капацитет 60 kWh и се предполагаше, че ще може да измине до 625 км според стандартите WLTP, като слънчевите панели ще могат да осигуряват енергия за още 70 км в ясен ден.

Lightyear One си остана само концепт.

Автомобилният производител от Страната на изгряващото слънце отбеляза Деня на чистата енергия тази година, като представи електрическия автомобил Ariya, оборудван със слънчеви панели. В идеалния свят те би трябвало да добавят 22,5 километра към общия пробег.

Реално обаче екипът от инженери изчислява, че в слънчева Барселона слънчевите панели биха могли да осигурят достатъчно енергия, за да покрият средно малко под 18 км на ден. В Лондон това би било само 10 км, а в Дубай те смятат, че силата на слънцето може да осигури до 21,5 км пробег на ден.

Като се има предвид средното изминато разстояние в градска среда, те предполагат, че слънчевите панели на покрива на електрическите автомобили

биха могли да намалят честотата на необходимостта от зареждане с 35 до 65%

Въз основа на тестове на дълги разстояния инженерите предполагат, че слънчевата технология би могла да редуцира броя на годишните посещения на зарядните станции от сегашните 23 на 8 (с годишен пробег от приблизително 6000 км).

Nissan не е разработил самите слънчеви панели, а е сътрудничил с гореспоменатия нидерландски новатор Lightyear. Nissan Ariya е с около половин тон по-тежък и по-висок от концептуалния Lightyear One, но е интересно, че 3,8 кв. метра панели са достатъчни само за около 20 км на ден. Model One обещаваше до 70 км на ден с 5 кв. м.

Ariya не е единственият автомобил, на който Nissan планира да инсталира слънчеви панели. Миналата година на автомобилното изложение в Токио компанията представи AoSolarExtender, който умело използва всяка налична повърхност, за да преобразува слънчевата енергия в електричество. Той беше инсталиран на модела Sakura kei, който разтяга втори панел, когато е паркиран.

Той частично засенчва предното стъкло, така че теоретично

купето се нагрява по-бавно

Но най-важното е, че почти удвоява използваемата площ. Козирката се прибира автоматично при потегляне или ако се засече силен вятър. Освен това цялата система е проектирана така, че да нарушава аеродинамиката на Sakura възможно най-малко.

В зависимост от метеорологичните условия цялата система би трябвало да има мощност от 500W, а инженерният екип изчислява, че тя има потенциал да генерира достатъчно слънчева енергия, за да увеличи обхвата на Sakura с до 2990 км годишно (средно 8,2 км на ден).