Слънчеви панели вдигат пробега на електрическите коли

При ясно време може да стигнат до 20-ина км без пари
Nissan се завръща към една позабравена технология. Компанията иска умело да интегрира слънчеви панели не само в малки градски автомобили от категорията kei, но и в по-големи модели, включително електрическия SUV Ariya. От японската компания обещават, че на някои собственици, живеещи в слънчеви страни, на практика никога няма да се налага да зареждат, ако карат от дома до работата и обратно в нормален градски трафик.
Когато слънцето грее, хората с електрически автомобили потриват ръце, ако имат и фотоволтаична електроцентрала у дома, от която след това зареждат колата си.
За това и много производители на автомобили се опитват през годините да прехвърлят тази технология и на самите електромобили.
През 90-те години на миналия век Audi A8 (поколение D2) се предлагаше с опционален слънчев покрив, който се грижеше за вентилация на купето, когато колата беше паркирана. Тази система се появи в няколко модела, включително в Skoda Superb, а по-късно на някои пазари и в Toyota Prius.
Първият слънчев покрив на сериен автомобил е представен през 2011 г. от Fisker в модела Karma, но той също
е бил използван само за захранване на климатика
Едва през 2022 г. на света е представен автомобилът Lightyear 0, който планираше да превърне в реалност визията на д-р Чарлз Ескофри от 1960 г. за автомобил, задвижван изцяло от слънчева енергия.
С площ от почти 5 кв. м слънчеви панели Lightyear 0 бе първият в света сериен автомобил, захранван със слънчева енергия, способен да изминава дълги разстояния. Производството му дори започна с от един брой на седмица, но малко след това компанията обяви фалит и прекрати проекта.
Колата използваше батерия с капацитет 60 kWh и се предполагаше, че ще може да измине до 625 км според стандартите WLTP, като слънчевите панели ще могат да осигуряват енергия за още 70 км в ясен ден.
Автомобилният производител от Страната на изгряващото слънце отбеляза Деня на чистата енергия тази година, като представи електрическия автомобил Ariya, оборудван със слънчеви панели. В идеалния свят те би трябвало да добавят 22,5 километра към общия пробег.
Реално обаче екипът от инженери изчислява, че в слънчева Барселона слънчевите панели биха могли да осигурят достатъчно енергия, за да покрият средно малко под 18 км на ден. В Лондон това би било само 10 км, а в Дубай те смятат, че силата на слънцето може да осигури до 21,5 км пробег на ден.
Като се има предвид средното изминато разстояние в градска среда, те предполагат, че слънчевите панели на покрива на електрическите автомобили
биха могли да намалят честотата на необходимостта от зареждане с 35 до 65%
Въз основа на тестове на дълги разстояния инженерите предполагат, че слънчевата технология би могла да редуцира броя на годишните посещения на зарядните станции от сегашните 23 на 8 (с годишен пробег от приблизително 6000 км).
Nissan не е разработил самите слънчеви панели, а е сътрудничил с гореспоменатия нидерландски новатор Lightyear. Nissan Ariya е с около половин тон по-тежък и по-висок от концептуалния Lightyear One, но е интересно, че 3,8 кв. метра панели са достатъчни само за около 20 км на ден. Model One обещаваше до 70 км на ден с 5 кв. м.
Ariya не е единственият автомобил, на който Nissan планира да инсталира слънчеви панели. Миналата година на автомобилното изложение в Токио компанията представи AoSolarExtender, който умело използва всяка налична повърхност, за да преобразува слънчевата енергия в електричество. Той беше инсталиран на модела Sakura kei, който разтяга втори панел, когато е паркиран.
Той частично засенчва предното стъкло, така че теоретично
купето се нагрява по-бавно
Но най-важното е, че почти удвоява използваемата площ. Козирката се прибира автоматично при потегляне или ако се засече силен вятър. Освен това цялата система е проектирана така, че да нарушава аеродинамиката на Sakura възможно най-малко.
В зависимост от метеорологичните условия цялата система би трябвало да има мощност от 500W, а инженерният екип изчислява, че тя има потенциал да генерира достатъчно слънчева енергия, за да увеличи обхвата на Sakura с до 2990 км годишно (средно 8,2 км на ден).