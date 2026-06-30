Робот ще се опита да спаси стар космически телескоп на НАСА

НАСА подготвя рискована роботизирана мисия, с която се надява да спаси един от най-старите си действащи космически телескопи от унищожение. Ако операцията успее, тя може да отвори нова ера в поддръжката и удължаването на живота на спътници в орбита.

Мисията цели да спаси космическия телескоп „Суифт", който постепенно губи височина и без намеса в близко бъдеще ще навлезе в земната атмосфера, където ще изгори.

За целта НАСА, съвместно с американската стартъп компания Katalyst, ще изпрати роботизиран апарат, наречен LINK. След изстрелването си той трябва да достигне орбитата на „Суифт", да открие телескопа в космоса и внимателно да се захване за него чрез три подвижни роботизирани ръце.

След успешното скачване роботът ще трябва постепенно да изтласка телескопа на около 300 километра по-висока орбита — приблизително до първоначалната му височина. Това би позволило на „Суифт" да продължи научната си работа още години.

От НАСА определят операцията като безпрецедентна. По думите на ръководителя на отдела по астрофизика Шон Домагал-Голдман мисията включва поредица от задачи, които досега не са били изпълнявани в космоса.

Телескопът „Суифт" е изстрелян през 2004 г. с първоначален планиран живот от две години. Въпреки това той остава изключително ценен за учените и до днес, благодарение на способността си бързо да засича гама-изригвания — едни от най-мощните и енергийни явления във Вселената.

Разположен в ниска околоземна орбита на около 600 километра височина, телескопът поддържа постоянна връзка с учените, но липсата на собствено задвижване постепенно го приближава към Земята, пише БТА.

Спасителната мисия, оценена на около 30 милиона долара, може да има значение далеч отвъд съдбата на „Суифт". Според НАСА и Katalyst успешното ѝ изпълнение би проправило път към бъдещи операции по презареждане, преместване, ремонт и модернизация на спътници, които първоначално не са били създадени за подобна поддръжка.