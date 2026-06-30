Удължават лятната ваканция в завода на Fiat в Торино поради недостиг на части

Автомобилната компания Stellantis обяви, че удължава лятното спиране на производството в завода Mirafiori в Торино, където се произвежда моделът Fiat 500, с допълнителна седмица поради проблеми с доставката на части.

Производството ще бъде спряно от 27 до 31 юли, което ще добави допълнителна почивка към вече планираната лятна ваканция триседмична лятна ваканция през август. Компанията заяви пред синдикатите, че причината е недостигът на определени компоненти, включително двигатели, брони и сензори. Някои доставчици срещат трудности да реагират на увеличеното производство на хибридната версия на модела Fiat 500, който беше върнат на пазара в края на миналата година.

Синдикатът обаче смята, че удълженото спиране на работата показва и по-слабо търсене на този модел от очакваното. Stellantis по-рано обяви план за производство на около 100 000 бройки от Fiat 500 в хибридна и изцяло електрическа версия през 2026 г. Според данните на компанията, през първото тримесечие са произведени около 15 000 автомобила, докато дневният производствен капацитет на фабриката в Mirafiori е намален от 430 на 400 автомобила тази година.

Днес производството се рестартира след едноседмично прекъсване, което беше свързано с честването на официалния празник на патрона на Торино - Свети Йоан Кръстител.