Възходът и падението на купе-кабриолетите

Колите с твърд подвижен покрив бяха много популярни за десетина години от началото на века

Фиксираният сгъваем покрив трябваше да осигури оптимален компромис между отворен автомобил и акустична и топлоизолация на колите тип купе. В началото на века купе-кабриолетите, често обозначени като CC, бяха много модерни и почти всички производители лансираха свои версии. Бумът на тези коли обаче приключи много бързо, за малко повече от десетина години.

Откритите автомобили започват да се появяват по-честичко през втората половина на 80-те години на миналия век, за да дойде твърдият сгъваем покрив. С натискането на един бутон колата се трансформира от отворен кабриолет или роудстър в 2+2-местно или двуместно купе за секунди.

Благодарение на твърдия автоматичен гюрук продавачите можеха да кажат на клиентите, че всъщност купуват два автомобила в едно.

Корените на фиксирания сгъваем покрив са много по-стари. Принципът му е патентован през 20-те години на миналия век в САЩ. Впоследствие през 1932 г. във Франция е подаден патент за системата Eclipse, която не е нищо повече от фиксиран сгъваем покрив. Много скоро компанията Peugeot е първата, който я използва в модела 401D Eclipse Decapotable.

По-късно отново

французите бяха първите, които флиртуваха с идеята за връщане на твърдия покрив

чрез специализираната компания Heuliez. През 1992 г. те представиха прототип на Peugeot 106 Spider с твърд покрив. Шест години по-късно Peugeot представи концепцията Peugeot 20Coeur, която беше отворена версия на бъдещия малък 206 с твърд покрив, представен преди първоначалния хечбек.

Покривът на серийния 206 CC беше доставен от Heuliez, която преди това беше тествала решението си върху странната концепция Intruder през 1996 г. - смесица между офроуд, SUV и кабриолет с технология от Mercedes G-класа.

По същото време обаче Mercedes-Benz също работеше върху подобно решение. Неговият електрохидравлично задвижван твърд покрив Variodach се появи за първи път през 1994 г. По това време марката твърдеше, че колата може да се трансформира от роудстър в купе само за 25 секунди.

Оригиналният SLK (R170) като първият масово произвеждан автомобил с твърд покрив (съкращение от “спортен, лек, компактен”) беше пуснат на пазара две години по-късно и се превърна в истински хит. А самият покрив тежеше около 33 кг.

Твърдият покрив на Mercedes-Benz SLK Roadster тежи 33 кг.

Peugeot 206 CC е проектиран от Мурат Гюнак, който преди това е работил в Mercedes, където е участвал в разработването на SLK. След представянето на отворения малък Peugeot с фиксиран сгъваем покрив френският производител бе обвинен в копиране, което всъщност не беше вярно.

Peugeot 206 CC предизвика истински бум на пазара, въпреки че технически (с изключение на покрива) не беше нищо повече от хечбек 206, предлаган в спортни версии XS и GTi с двигатели 1,6 16V и 2,0 16V. В сравнение с Mercedes SLK той беше много по-евтин. Този френски купе-кабриолет

привлече над 70 000 клиенти още през първата си година на производство

След това Peugeot повтори концепцията CC за три други модела - 307 CC, 207 CC и 308 CC, като същевременно смени доставчика на покрива, който вече беше немската компания Car Top Systems (CTS). Mercedes също така приложи фиксиран сгъваем покрив към традиционната серия SL (R230).

Въпреки това броят на други автомобили от всички марки, които използваха това решение, бързо се увеличаваше. Сред тях можем да споменем малкия роудстър Daihatsu Copen, четириместния Renault Megane CC, Opel Tigra TwinTop, Nissan Micra C+C, Volvo C70, Volkswagen Eos, Mitsubishi Colt CZC, Opel Astra TwinTop, BMW Серия 3 Cabrio (E93) и Ford Focus CC. Дори Mazda MX-5 не можа да устои на чара на твърдия покрив, когато го предложи в третото поколение (NC) като Hard Top - алтернатива на платнения покрив (Soft Top). Системата все още е жива в настоящото поколение (ND) като RF, въпреки че в този случай

е по-скоро така наречената targa,

т.е. решение с подвижна или сгъваема част на покрива.

Концепцията, някога изобретена от Porsche, беше предлагана и от Honda през 90-те години в модела CRX del Sol или по-късно от Renault Wind.

Ерата на купе-кабриолетите приключи след 2010 г. Причината беше икономическата рецесия, съчетана с модата към SUV-овете и кросоувърите. Те убиха не само откритите автомобили и различните купета, но дори и категорията MPV. Ентусиазмът към CC приключи също толкова бързо, колкото започна преди повече от 25 години.