КЕВР одобри поскъпване на газа с близо 6% за юли

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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh) без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. При тази цена „Булгаргаз" ще продава природния газ на крайните снабдители и на лицензирани производители и доставчици на топлинна енергия.

Решението означава поскъпване с 5,84% спрямо юни, когато утвърдената цена беше 35,62 евро за MWh. Въпреки увеличението регулаторът посочва, че цената остава конкурентна спрямо европейските пазарни нива.

Според КЕВР юлската цена е с около 4 евро за MWh по-ниска от фючърсните котировки на европейския газов хъб TTF, които се движат около 41–42 евро за MWh. На „Газов хъб Балкан" стойностите са в диапазона 39–42 евро за MWh.

В ценовия микс за юли са включени доставки на азерски природен газ по интерконектора „България–Гърция" (IGB), както и количества втечнен природен газ, осигурени чрез търгове, пише БТА.

КЕВР и „Булгаргаз" очакват до края на годината регулираната цена да остане под 40 евро за MWh, като за тенденцията допринася и движението на международните енергийни пазари.