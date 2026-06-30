Руският "Лукойл" сваля част от ограниченията пред рафинерията в Бургас

„Лукойл Нефтохим" ще може отново да купува петрол от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария

Швецайрската фирма „Литаско" - част от руската "Лукойл" и собственик на рафинерията в Бургас, се е съгласила да отпаднат част от правните и оперативните ограничения, които са затруднявали работата на „Лукойл Нефтохим Бургас". Това стана ясно след среща на ръководството на компанията с премиера Румен Радев, в която участва и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Според него договореното е важна стъпка към нормализиране на отношенията между държавата и собствениците на активите на „Лукойл" в България. Пулев определи срещата като критична, защото за първи път се показвало отношение, което едновременно защитава конкуренцията, частната собственост и българския интерес.

Основният резултат от разговорите е, че „Литаско" ще оттегли ограничения, наложени чрез съд в Женева, които са пречели на бургаската рафинерия да купува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Така от сряда „Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да работи с всички такива контрагенти.

Особеният управител на рафинерията Евгени Симеонов обясни, че проблемът е свързан със заем, отпуснат от „Литаско" на „Лукойл България" през 2023 г. По думите му този заем е станал предварително изискуем, а в резултат на това са били наложени ограничения, които са затруднили доставките на нужните сортове суров петрол за завода. „Това беше огромна трудност за нормалната работа на рафинерията. От утре дружеството ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария", каза Симеонов.

Той допълни, че през последните месеци несигурността около доставките е наложила преработка на по-тежки видове нефт. Това е довело до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и е затруднило работата на предприятието.

Пулев подчерта, че рафинерията и мрежата от бензиностанции на „Лукойл" са стратегически актив за българската икономика. По думите му поведението на компанията има пряко значение за пазара на горива, за конкуренцията и за цените на дребно. Вицепремиерът посочи, че правителството е предприело няколко стъпки за по-голяма прозрачност и контрол върху дейността на дружествата, свързани с „Лукойл" в България. Следващата цел на правителството е чрез активен диалог да се стигне до пълно отпадане на арбитражния спор с „Литаско".

От страна на „Литаско" вицепрезидентът на „Лукойл Интернешънъл" Инна Дарий заяви, че срещата е първа положителна стъпка в диалога с българското правителство. По думите ѝ целта на компанията е да съхрани активите си в България и едновременно с това да поддържа стабилността на икономиката. „Ще продължим диалога, за да намерим решения, приемливи и за двете страни", каза Дарий.