Нови страховити хуманоидни роботи работят в завод на BMW в САЩ

BMW разширява използването на хуманоидни роботи в завода си в Спартанбърг, Южна Каролина. След успешен пилотен проект с Figure 02, фабриката започна да работи с нови роботи - Figure 03, които изглеждат дори по-реалистично от Optimus на Tesla.

Новите роботи, създадени от американската компания Figure, се използват в логистичните операции. Тяхната задача е да сортират компонентите, пристигащи във фабриката в големи контейнери, и да ги поставят върху транспортни колички. След това тези колички се насочват към автоматизирани теглещи камиони или "умни" транспортни роботи, които доставят частите до производствената линия, където те се използват от истински хора.

Предишното поколение роботи Figure 02 работи в цеха за каросерии в продължение на 11 месеца, подпомагайки процеса на заваряване. В течение на десет месеца те помогнаха за сглобяването на над 30 000 кросоувъра X3.

Новите страховите роботи имат безжично зареждане, предназначено за по-висока достъпност, и аудио функции за комуникация от реч към реч, заедно с подобрени ръце с тактилни сензори и дланни камери, предназначени да увеличат прецизността и сръчността им.