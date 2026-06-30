Bosch спира инженерната си дейност в София, ще съкрати близо 670 души

Германската технологична компания Bosch (Бош) ще преустанови поетапно дейността на своя Инженеринг Център в София. Процесът се очаква да приключи до средата на 2027 г. Той ще засегне около 670 служители.

Оптимизацията ще бъде реализирана на два етапа – през 2026 г. ще бъдат съкратени около 400 работни места, а останалите позиции ще бъдат закрити до средата на 2027 г.

Решението е свързано с дълбоките промени, през които преминава световната автомобилна индустрия. От компанията посочват, че пазарът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, които налагат преструктуриране на глобалното ѝ присъствие, така че капацитетът да бъде съобразен с настоящите пазарни условия.

„Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история", заяви Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на Роберт Бош ЕООД и представител на Група Бош в България. По думите му адаптацията към новата реалност изисква стратегически и понякога трудни решения, а преструктурирането е ключова стъпка за запазване на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на компанията.

Сред основните причини за промяната компанията посочва намаляващите обеми на автомобилното производство, фундаменталната трансформация на технологиите и пазарната среда, по-бавното навлизане на електрическата мобилност и автоматизираното шофиране, пренасочването на търсенето към пазари извън Европа, както и липсата на ясна регулаторна рамка за технологии като водорода. Към това се добавят високите разходи и засиленият конкурентен натиск.

От Bosch подчертават, че процесът ще бъде реализиран с фокус върху социалната отговорност и в тясно сътрудничество с местните институции, като целта е въздействието върху служителите да бъде максимално ограничено.

Въпреки закриването на Инженеринг Центъра, компанията подчертава, че запазва дългосрочния си ангажимент към България, където развива дейност повече от три десетилетия. Bosch ще продължи да оперира чрез останалите си подразделения и да обслужва българския пазар и регионалните си клиенти.

В страната ще продължат да работят:

Роберт Бош ЕООД – с дейности в областта на продажбите, обслужването на клиенти и обученията за автомобилно оборудване, електроинструменти, Home Comfort и сградни технологии;

БСХ Домакински уреди България ЕООД;

Бош Диджитал ЕООД, което предоставя дигитални решения за Група Бош.

„И в процеса на консолидация на инженеринговата ни дейност Бош остава ангажирана с България като важен пазар", подчерта Дан Лазареску. Той допълни, че екипите, които отговарят за продажбите, сервизното обслужване и обученията, ще продължат да бъдат надежден партньор за клиентите и занапред.