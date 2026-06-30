Илин Димитров: Туристическото междучасие свърши. Да направим реформите

Как започнахме сезона? Това пита министърът на туризма Илин Димитров и със слайдове в презентация си отговори. Мазутни петна, шок с цените, 9 евро за таратор, боклук по брега на морето. Негативите са една хилядна от нещата в туризма, а се акцентира на тях. Той заяви, че започва агресивна позитивна кампания за българския туризъм, звезди са се съгласили да участват в нея, спомена Дара и Карлос.

Димитров даде старт на първото заседание на Съвета за реформи в туризма, като заяви, че това е най-мащабното събиране на сектора откакто съществува министерството, поканени са представители на всичките 200 организации. В заседанието участваха вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, вицепремиерът Иво Христов, представители на държавни институции.

„Искаме да покажем нов начин на работа на Министерството на туризма – заедно с бранша. Една от основните задачи ще бъде да се започне работа в малки групи с помощта на бранша, а не срещу бранша, както е било в предишни години, подчерта Димитров. Слоганът на реформите е "Всички сме в една лодка". Много е важно да се разбере, че всички сме в една лодка. Ако гребем в една посока, туризмът може да бъде много по-развит и да стигнем надалеч. Ако я клатим, може и да потънем, посочи той. Министърът категорично заяви, че туристическото междучасие, наследено от предишни управления, е приключило.

Още в началото декларира, че българският туризъм влиза в нов етап на управление и реформи, като държавата и браншът стартират съвместна работа по натрупаните проблеми в сектора.

Димитров коментира и спада в туризма и цитира данни, че той е 6,1%, което не е хубаво, но не е 40%, както някои тиражират. Според него това не се основавало на данни, а на субективно усещане. Надява се, че до септември това изоставане от 6 на сто ще бъде преодоляно и дори ще се отбележи ръст. Уточни обаче, че резултатите от текущия летния сезон са наследени, че те са на предишния кабинет, но се предприемат мерки за стабилизация.

В изказването си Димитров определи стълбове, върху които трябва да се стъпи, за да се изгради по-модерен и конкурентен български туризъм. Сред тях е подобряване на качеството на туристическия продукт, създаване на модерна и ефективна реклама на България в чужбина, разрешаване на проблемите със свързаността, кадрите и обучението им, актуализиране на законодателството и засилване на контрола, справяне със сивия сектор в туризма, както и развитие на регионите и превръщането на страната в привлекателна целогодишна дестинация.

Българската средна класа все по-често избира да почива в Гърция, а причините за това трябва да бъдат анализирани от туристическия сектор, коментира вицепремиерът Иво Христов. Той е видял, че в началото на активния летен сезон се наблюдават сигнали за по-слаба заетост на туристическите обекти в сравнение с очакванията, докато все повече българи предпочитат почивка в Гърция. Според него това е тенденция, която изисква сериозен анализ на цените, качеството на предлаганите услуги и конкурентоспособността на българския туристически продукт.

България разполага с разнообразни възможности за туризъм, но философията "ден година храни", не е добра за бранша. Той смята, че държавата може да подпомага развитието на туризма, но не може сама да реши всички проблеми, които стоят пред бизнеса.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че са активизирани всички финансови средства за подкрепа на бизнеса. Съобщи, че ще се промени устава на ББР, като се увеличи капитала на банката, за да насочи тя финансиране към туризма. През фонда на фондовете пък били на разположение 300 млн. евро за съвместни и индивидуални проекти, които да осигурят по-добри условия за прибиваването на туристите.