БНБ: Печалбата на банките у нас нараства с 9 на сто до 884 млн. евро към края на май

Печалбата на българската банкова система нараства с 9,4 на сто на годишна база до 884 млн. евро към края на месец май тази година, сочат данните на Българската народна банка. В номинално изражение нетния финансов резултат е по-висок със 76 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

Към края на май тази година активите на банковата система възлизат на 117,2 млрд. евро, като намаляват с 98 млн. евро (0,1 на сто) спрямо края на април. Отношението на ликвидно покритие на банковата система е 261,2 процента (244,7 процента към 30 април 2026 година).

Брутният кредитен портфейл на банките у нас нараства на месечна база с 655 млн. евро (1 на сто) до 69,3 млрд. евро. Кредитите за домакинства се увеличават с 518 млн. евро, или с 1,6 на сто (в това число с 339 млн. евро при обезпечените с жилищен недвижим имот), а за нефинансови предприятия се отчита ръст от 157 млн. евро (0,5 на сто), пише БТА.

В края на май общите депозити в банковата система са 97,3 млрд. евро, като на месечна база се отчита спад от 724 млн. евро (0,7 на сто). При депозитите на кредитни институции е отбелязан месечен спад (с 1,1 млрд. евро, 14,4 на сто). Депозитите на сектор "Държавно управление" също намаляват (със 108 млн. евро, 4,4 на сто), а увеличение се наблюдава при депозитите на домакинства (с 260 млн. евро, 0,4 на сто), на нефинансови предприятия (със 131 млн. евро, 0,5 на сто) и на други финансови предприятия (със 128 млн. евро, 5,6 на сто).