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5 правителства са плащали за мантинели солети, а след тройната смърт се винят взаимно

Христо Николов

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При инциденти на пътя мантинелите често се изрязват и след това стоят така с месеци. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Договори има с 16 компании, търговете са от времето на премиера Кирил Петков, през служебните кабинети на Румен Радев до редовния на Росен Желязков

Политическо торнадо завихри трагичният инцидент с тира, който проби мантинела на "Тракия", навлезе в насрещното и уби две деца и бащата на едното от тях.

Започна яростен дебат дали тези прегради не трябва да са бетонни, както е някъде по-света, за да "обират" ударите на автомобили. Дори оприличаха българските мантинели на солети заради материала, от който се произвеждат.

След това дойдоха намеците за премиери, които са давали поръчките на точно определени фирми, а после директно настоящият вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че говори за Бойко Борисов и го обвини, че стои зад две от фирмите, монополизирали доставките на мантинели. Те пък били по-скъпи и по-некачествени от тези в чужбина.

Регионалният министър Иван Шишков се включи във вторник в спора, като заяви, че за мантинели през последните години са платени многократно повече пари, отколкото са предвиждали договорите, като малко преди изтичането им през 2025 г. са анексирани с 200 млн. лв. и са платени още 16 млн. за индексация на цените заради инфлацията.

Проверка в системата СИГМА, която новото правителство пусна в действие, за да се осветят обществените поръчки, показва, че на практика

всички кабинети през последните 5 години са замесени в търговете

за доставка на мантинели. При това плащанията към фирмите не са били спирани и не са правени анализи за качеството им.

Бетонни прегради според експерти може да има само в градски условия, където скоростите са далеч по-ниски от тези на магистралите. СНИМКА: “24 ЧАСА”
Бетонни прегради според експерти може да има само в градски условия, където скоростите са далеч по-ниски от тези на магистралите. СНИМКА: “24 ЧАСА”

А фирмите не са две - всъщност са 16, като безспорно най-голямата и с най-много спечелени поръчки между тях е "Юпитер 05" на Николай Иванов - председател на Българската браншова асоциация "Пътна безопасност", която обединява фирмите, занимаващи се с пътна маркировка и ограничителни съоръжения.

Мантинели, колчета и други съоръжения за поне 106,729 млн. евро е доставила

за последните 5 години само "Юпитер 05". Освен нея Николай Иванов е съдружник или собственик в множество фирми, които често се явяват на търгове за монтиране на съоръжения за безопасност, организирани от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и общините.

Когато се обяви по-голяма поръчка, фирмите обикновено кандидатстват в консорциуми от две, три и дори 4 компании.

Двата най-големи договора на "Юпитер 05" ООД са сключени на 27 септември 2022 г. и са тригодишни. Общата им стойност е малко над 60 млн. евро, като те са за два региона – Южния централен и Югоизточния. По тях фирмата трябва да достави и монтира мантинели, които да отговарят на тогавашните стандарти.

По онова време шеф на АПИ е Иво Иванов, който е назначен на поста месец по-рано – на 11 август 2022 г., от тогавашния и настоящ регионален министър Иван Шишков при първия служебен кабинет на Гълъб Донев.

Самата поръчка

само е довършена тогава,

иначе е обявена около 9 месеца по-рано при редовния кабинет на Кирил Петков от "Продължаваме промяната".

Самият шеф на АПИ Иво Иванов пък е заменен от Шишков още през декември 2022 г. от Венцислав Ангелов.

Сумата от 106, 729 млн. евро за "Юпитер 05" се получава от общо 19 договора - освен двата големи има още два с АПИ за по-малки суми, с общините в София и Пловдив, както и с електоразпределителни предприятия, но те са за доставка и монтиране на метални стълбове.

Мантинелите на мястото на катастрофата с тира на 290-ия километър на "Тракия" също са поставени от "Юпитер 05" през 2013 г., като тогава основният изпълнител на този участък - "ПСТ Холдинг", е наела като подизпълнител фирмата на Николай Иванов. Мантинелите отговарят на стандартите, които през 2024 г. са значително завишени (виж в края на текста).

Настоящите договори изтекоха през август 2025 г., като малко преди това АПИ обяви нова поръчка - този път за 5 години. Тя обаче е

блокирана от множество жалби

и на практика нажежи страстите в сектора и е май главната причина за

политическите обвинения. Прогнозната стойност е 490 млн. евро без ДДС.

Търгът започна със скандал - австрийската "Фосталпин Кремс Финалтехник" подаде жалба в КЗК срещу условията, които били дискриминационни.

Като пример тя сочи, че в заданието са уточнени специфична дебелина на поцинковането, патентовани геометрични профили и класове стомана, които съвпадали с продуктите на определени български заводи.

Затова КЗК спря процедурата временно, но казусът така и не е решен досега, защото жалбоподателят настоява за съдебно-технически експертизи, които отнемат много време. Има и две жалби на турски фирми, които са отхвърлени още на етап техническа документация и те протестират.

Най-любопитното е, че всъщност двете най-големи български фирми в сектора - споменатата “Юпитер 05” и пернишката “Симинвест” ООД, също са подали жалби в КЗК. Те твърдят, че са ощетени от наличието на прекалено много субективни критерии. Другият мотив

е идентичен с този на австрийската фирма

- че изискванията за дебелината на поцинковането са прекалени и не отговарят на реалния капацитет на пазара, поради което навяват съмнения за насочване към конкретен участник.

Тъй като поръчката е в юридически тупик - тя не може да се прекрати, докато КЗК и евентуално ВАС не се произнесат, в момента по пътищата у нас не може да се слагат нови мантинели, а само да се поправят повредените при катастрофи.

Ситуацията всъщност е много по-сложна, защото през 2024 г. е издадена нова наредба на МРРБ за ограничителните съоръжения, която

завиши драстично изискванията

Сред мотивите беше, че 40% от мантинелите по всички пътища в България не отговарят на новите европейски изисквания и са в състояние да неутрализират удар в тях от превозно средство до максимум 1500 кг, т.е. лека кола, и то от нисък клас. Затова стандартът бе повишен и сега изискването е съоръженията да могат да върнат в пътя превозни средства с максимален товар до 38 тона, каращи с до 90 км в час. И преди, и сега обаче има важно уточнение -

ударът трябва да е под ъгъл максимум 20 градуса

Ако кола или камион се блъсне в мантинела челно, т.е. с ъгъл 90 градуса, нищо не е в състояние да ги удържи. Освен това в новите изисквания бе добавено да има долна шина на мантинелата специално за предпазване на мотористи.

Засега по нашите магистрали подобни мантинели има само на най-опасните места - на виадукти и мостове и по някои от завоите.

Преди месеци МРРБ отчете, че само по магистралите, които у нас са към 850 км, са необходими 1028 км нови мантинели от по-високия клас, защото те се поставят от двете страни и в средата. Това всъщност беше и мотивът

новата поръчка да се обяви за срок от 5 години,

тъй като се смяташе, че толкова време е необходимо да се подменят съоръженията.

Сред европейските изисквания няма бетонни прегради между платната за пътища, на които скоростта на движение е над 50 км в час. На магистрала удар на лека кола в тях би била сигурна смърт за пътниците, твърдят експерти. На аутобаните бетонни прегради трябва да има успоредно на жп линии, при дълбоки пропасти или водни басейни.

При инциденти на пътя мантинелите често се изрязват и след това стоят така с месеци. СНИМКА: “24 ЧАСА”
Бетонни прегради според експерти може да има само в градски условия, където скоростите са далеч по-ниски от тези на магистралите. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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