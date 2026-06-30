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Официално: транспондерът на "отвлечения" самолет е дал грешен сигнал

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Летище Бургас. Снимка: Архив

Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Официалното съобщение е на министерството на транспорта.

Маршрутът от Варшава до Тел Авив е изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз". Извънредното му кацане на летището в Бургас е заради техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17,15 ч.

Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Самолетът е позициониран съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура, а МВР проверява случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.

Както "24 часа" първи писа самолетът е подал сигнал за отвличане над Дунав и е посрещнат от двойка български МиГ-29. Те са ескортирали самолета до границата с Турция, където са го предали на техните ВВС. Над Средиземно море самолетът за втори път подава сигнал за отвличане и е посрещнат от израелски изтребители. Те наредили да обърне и да не каца на летището в Тел Авив, въпреки че пилотът уверил, че става въпрос за техническа грешка.

(Транспондерът е бордово електронно устройство, което автоматично предава информация за самолета (идентификационен код, височина и скорост), когато получи сигнал от наземен радар или друг самолет. Той е ключов за контрола на въздушното движение и предотвратяването на сблъсъци. Чрез въвеждане на специални кодове екипажът информира наземните служби за извънредни обстоятелства на борда.)

Летище Бургас. Снимка: Архив
Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията
Летище Бургас. Снимка: Архив
Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията
Летище Бургас. Снимка: Архив
Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията

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