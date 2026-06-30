Любомир Каримански, БНБ: Не бих предложил такъв бюджет

Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходите. Това коментира Любомир Каримански, който е член на Управителния съвет на БНБ, пред БНТ.

Според Каримански високият дефицит е резултат от натрупани разходи още в началото на годината, увеличенията на възнагражденията в публичния сектор и поетите ангажименти по общинските проекти.

„Защото се натрупаха много разходи, които бяха направени в началото на тази година при това , при това приходната част беше запазена такава каквато е в 2025 година. Също така беше гласувано да се вдигнат възнагражденията на всички в публичния сектор с 5%, което увеличи още толкова разходната част. Увеличена беше разходната част и в проектите в общините", каза той.

„Бих бил по-смел в различни мерки, които могат да се приложат в разходната част. Също така бих веднага съобразил динамиката, когато трябва да се променя макрорамката", заяви той и добави, че бюджетът стъпва на пролетната макроикономическа прогноза, която вече се разминава с данните на БНБ.

Според него това води до сериозни отклонения в приходната част, особено при ДДС и акцизи, и затова е необходима ревизирана прогноза. По думите му една от възможностите за корекция е капиталовата програма, която трудно би се изпълнила в рамките на оставащите месеци.

„Може да се промени част от капиталовата програма, тъй като тя няма да може да бъде изпълнена само в рамките на 5 месеца", каза той.