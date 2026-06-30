Стартира помощ до 2000 евро за защита на занаятчийски и промишлени продукти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансова подкрепа до максимум 2000 евро за разходи, свързани с регистрацията на географски указания за занаяти и промишлени продукти, стартира от 30 юни.

Тя е по ваучер 5 по Фонда за малки и средни предприятия на Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС), съобщават от Паатентното ведомство.

Това означава, че троянската керамика, чипровските килими, народните ни носии ще могат да получат закрила като географски указания в целия Европейски съюз - подобно на киселото ни мляко и горнооряховския суджук. Това означава, че българските занаяти ще бъдат предпазени от имитации, ще се съхранят, а местните работни места, икономика и туризъм ще бъдат подкрепени. Това на практика означава, че китайските имитиращи стоки ще бъдат забранени

Кои разходи се възстановяват?

- Регистрация на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти (ГУЗПП) на национално ниво

Кандидатите могат да кандидатстват за 50% възстановяване на таксите, начислявани от компетентните органи на държавите членки на ЕС, за националната фаза на процедурата по регистрация на географски указания за занаяти и промишлени продукти (където процесът на регистрация включва национална фаза, преди заявлението да продължи на ниво ЕС).

- Регистрация на ГУЗПП на ниво ЕС

Кандидатите могат също така да кандидатстват за 50% възстановяване на таксите, начислявани от СЕСИС за директни заявления за регистрация на ГУЗПП за продукти с произход от държави членки, където не се прилага национална фаза.

Това гарантира, че кандидатите от различни държави членки имат достъп до подкрепа, независимо от процедурния път, приложим в тяхната страна.

- Подготовка на документа за спецификация на продукта

Ваучер 5 ще подпомогне и подготовката на документа за спецификация на продукта, който е ключов елемент от процеса на кандидатстване за ГУЗПП.

Допустимите кандидати могат да поискат 50% възстановяване на разходите, свързани с подготовката на спецификацията на продукта, при условие че заявлението за ГУЗПП е надлежно подадено.

Кой може да кандидатства за Ваучер 5?

• Групи производители, установени в ЕС, при условие че включват поне едно малко или средно предприятие (МСП).

• Единични производители, квалифициращи се като МСП

• Местни или регионални власти и определени частни организации

За повече информация посетете сайта на Фонда: SME Fund 2026.