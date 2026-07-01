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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23143476 www.24chasa.bg

ЕС премахна митата върху американски промишлени стоки

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От днес европейският съюз започва да допуска американски промишлени стоки своя пазар без мита като част от търговско споразумение, постигнато миналата година с президента на САЩ Доналд Тръмп.

В сила влязоха и намалени мита или тарифни квоти за избрани американски селскостопански продукти и морски дарове, което им осигурява по-добър достъп до пазара на ЕС.

Европейската комисия заяви, че европейските потребители ще се възползват от по-големия достъп до американски внос и от по-ниски цени.

Споразумението помогна да бъде избегната заплашваща търговска война между ЕС и САЩ. В замяна обаче блокът прие американски мита до 15% върху повечето износни стоки за САЩ и се съгласи да премахне митата на ЕС върху американски промишлени стоки, наред с други отстъпки.

ЕС обвърза отстъпките си със защитен механизъм, който ще позволи те да бъдат спрени, ако Вашингтон не изпълнява ангажиментите си по споразумението.

Мерките трябва да изтекат на 31 декември 2029 г. До 30 юни същата година Европейската комисия трябва да оцени въздействието на промените и може да предложи удължаване на тарифните отстъпки, предава БТА.

Тръмп беше определил националния празник на САЩ на 4 юли като краен срок за прилагане на търговското споразумение, като предупреди, че американските мита незабавно ще бъдат повишени до много по-високо равнище, ако ЕС не изпълни задълженията си дотогава.

ЕС по-рано обясни забавянията при изпълнението на ангажиментите си със спорове и конфликти, предизвикани от Тръмп. Работата в Брюксел беше спряна за седмици, след като Тръмп временно заплаши с нови мита срещу държави от ЕС на фона на спора за Гренландия.

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