От днес - дължим мито за пратки на стойност над 150 евро от Китай

Мито от 3 евро на пратки на стойност до 150 евро, които влизат в Европейския съюз от Китай, ще плащаме от днес.

Това е част от едно от изменения на редица митнически и регулаторни разпоредби на ЕС.

Тази временна мярка е в отговор на факта, че понастоящем такива пратки влизат в ЕС без мита, което води до нелоялна конкуренция за продавачите от ЕС, рискове за здравето и безопасността на потребителите, високи нива на измами и опасения за околната среда, посочи Съветът през декември 2025 г.

Реформата на режима за малките пратки започна през 2021 г., когато отпадна необлагаемият праг от 45 евро и платформите от трети страни започнаха да начисляват ДДС спрямо местната ставка в държавата на получателя (IOSS режим).

Следваща стъпка е въвеждането на такси за обработка на пратки с ниска стойност, които ще се прилагат най-късно от 1 ноември тази година. Европейската комисия ще бъде отговорна за определяне на размера им, като тези такси ще се добавят към въпросните 3 евро на тип артикул, а от средата на 2028 г. се очаква за пратките до 150 евро, предмет на дистанционни продажби, да бъде прилагано митото за внос от трети страни или ако е приложимо - съответното преференциално тарифно класиране, пише БТА.