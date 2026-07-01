Любомир Дацов: През юни на пазара излизат българските зеленчуци, затова излиза дефлация

Той очаквал допълнително напомпване на инфлацията с поне процент

Не мога да коментирам данните за дефлация, те излязоха късно. Но през май и юни е нормално да има дефлация, но тя е от сезонност. Тогава на пазара излизат зеленчуците, които са българско производство. Когато има голямо предлагане, цените падат. Това каза пред Би Ти Ви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите. Така той коментира данните, че стоките и услугите са поевтинели с 0,8% в сравнение с май. На годишна база все пак се получава инфлация от 5,6%. През май обаче тя беше 6,9%.

С тази политика очаквам допълнително напомпване на инфлацията с поне процент, посочи Дацов. Според него предложеният от правителството бюджет за 2026 година ще породи инфлация. Към 2028 година ще завършват няколко цикъла и икономиката по естествен път ще тръгне надолу. Ако не правим нищо, ще се стигне до криза, каза Дацов. И посочи, че дори капиталовите разходи в момента имат много ниска ефективност. Те не водели до устойчив дългосрочен растеж, а само моментен. След това се преобразували в инфлация. Няма ефективност и БВП не расте по този начин, посочи Дацов. Имаме затруднения да видим какво точно има в този бюджет, добави той.

По капиталовите инвестиции има много неща, които не се знае защо са включени. Ако ги давахте от джоба си, никога нямаше да ги включите. Даде пример със социалните проекти по общинските проекти, които, според него, не водели до растеж.

Публично частното партньорство е добра идея, каза той за визията магистралите да се дават на концесия. Но трябвала година-година и половина. А след като минали 2 месеца от управлението на кабинета на Румен Радев, не се знаело как ще се случва то. Дацов посочи, че бюджетът е дългосрочна игра. Даде пример, че трябвали 5 години той да се счупи - от 2021 година досега. Посочи, че не харесва управляващи, които се оправдават с предишните. И запита защо тогава са дошли на власт. Това значело, че не са подготвени. Посочи, че било добре да няма промяна на разходите, , а съкращения от 10%. Това не е ефективно, но дава сигнал, че искаш да работиш в тази посока, каза Дацов.