Виолета Комитова: Договорите за мантинели и поддръжка на пътя са отделени заради корупцията

Не одобрявам този начин на поддръжка на пътна инфраструктура. При катастрофа освен асфалт и пътна маркировка, има и мантинела. Защо те да са с отделни договори за по 4 години? Направено е, за да може нейно величество корупцията да работи. Тази теза застъпи пред Би Ти Ви бившият служебен регионален министър Виолета Комитова. Тя бе начело на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2021 година в двата кабинета на Стефан Янев.

Комитова не посочи с имена кой пряко се облагодетелства от корупцията. Но смята, че била във всички етажи на властта. Даде пример, че за пътната безопасност отговаряли поне 11 институции. Първа била създадената през 2019 година Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". За 7 години не направила нищо, смята Комитова. След това се минавало в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Министерство на транспорта. Бившата ДАИ следи за автопарка и в какво състояние се движи той по пътя. МВР имало 28 подразделения за контрола, а АПИ се занимава с инфраструктурата. След това почвали неправителствени организации, прокуратура и други. И навсякъде имало корупция, смята Комитова.

2 фирми доставят мантинели на АПИ за "парлама". Така уж имало конкуренция, но реално били монополисти. Там договорите са дългосрочни - за 3-4 години, посочи бившата министърка.

Били на абонамент, а договорите реално трябвало да са за по година. При условията, които се ползвали, не можело да се очаква качество, каза тя. И посочи, че като била министър, направила ревизия на договорите за пътна поддръжка. Там ставало въпрос за монополисти по области. Харчели по 2 млрд. лева през 2021 година, а договорите били 4-годишни. Хората били недоволни от запълване на дупки, малко чистене на сняг и други подобни дейности, затова тя ги прекратила. Причината - пътната поддръжка не била строителство. Договорите трябвало да са за година. След нея обаче била върната практиката за контракти по 4 години.

Не можа да си спомни за мантинелите, но според нея е прекратила договорите и там. Темата за тях е особено актуална след катастрофата на АМ "Тракия" край Ямбол миналата седмица. Тогава камион премина през тях, влезе в насрещното и уби трима души, сред които 2 деца. Ударът обаче бе под 90 градуса, а експерти обясниха, че преградите издържат сблъсък до 20 градуса. Мантинелата не оказва никакво съпротивление, каза тя за катастрофата. И посочи, че заданията там трябва да са публични. Даде пример, че на места се давало на една фирма да асфалтира един и същи път 4 пъти. Възложителят, стопанинът на пътя, който дава парите, той дава заданието. Но ние разбираме, че досега не е имало условия, посочи Комитова.

Според Комитова заданията се правели така, че да отговарят само 2 компании. Подобна теза застъпи и вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че наднича сянката на бившия премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев за изказването му, което определиха като клевета.

Комитова даде пример и с продажбата на винетки от толсистетамата. Пак било дадено на 2 фирми като парлама, а държавата, след като го изградила, можела да го поддържа.

Тя очаква обективен доклад на това, което се е случвало в АПИ. Според нея трябва да се разкрият задания, давани така, че да спечелят конкретни фирми.

В Полша имали отделен министър само на инфрастуктурата. Там, откакто са в ЕС, си възстановили пътищата и ЖП линиите. Тя се срещнала с тогавашният им министър и го попитала за цените. При нас били около 15 млн. евро за километър магистрала. Той казал, че техните са 2 пъти по-ниски, но зависи от заданието.

Тя поиска да се премахнат всички корупционни практики. Много се надявало това да стане. Но пътната безопасност не била само мантинели. Тя нямала претенции за парите, които се дават, а за качество. Надявала се да има драстични промени, без 4-годишни договори и без лобистки наредби.