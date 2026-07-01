Световната банка постепенно спира заемите за Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната банка ще прекрати постепенно отпускането на заеми на Китай до 2031 г. след години. Информацията е на "Ройтерс".

Управителният съвет на Световната банка ще разгледа плана през седмицата, започваща 20 юли, макар че не се налага официално гласуване, заяви един от източниците. Решението е договорено между Световната банка и Китай като част от петгодишната „рамка за партньорство със страната".

Промяната, за която първо съобщи „Файненшъл Таймс", ще ограничи кредитирането на Пекин от многостранната банка за развитие до 2 милиарда долара между сегашния момент и 2031 г., след което то ще бъде прекратено, предава БТА.

Кредитирането за Китай, отпускано от Световната банка, намалява стабилно, като спада от 2,4 млрд. долара годишно през 2017 г. до 750 млрд. долара през 2025 година.

САЩ и други държави отдавна настояват Световната банка да спре отпускането на кредити на Китай предвид силата на китайската икономика.

Световната банка предприе през юни подобна промяна по отношение на Полша, като прекрати отпускането на кредити за развитие на страната след 2031 година.

Говорител на министерството на финансите на САЩ определи тази мярка като „стъпка в правилната посока" и заяви, че Вашингтон очаква с нетърпение и други институции да последват този пример.

„Като втората по големина икономика в света, Китай не би трябвало да получава помощи от многостранни институции", заяви говорителят.