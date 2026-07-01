Донев: Фейсбук рубриката "перо по перо" отчете повече пари за коли и кафета, но те вече са раздадени от Желязков и Гюров

С 382 млн. евро са намалени разходите за министерства и ведомства

На общините не е плащано за вече извършени проекти от 2024 г.

Правителството днес прие бюджета за 2026 г. и той ще се внесе в парламента. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет.

Той отговори фейсбук постове на "Продължаваме промяната", които "перо по перо" извадиха само част от разходите в бюджета. „С 1,5 милиарда евро се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти, не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, коли и така нататък. Това е 35% увеличение, каза лидерът на ПП Асен Василев пред bTV.

И в сряда Донев направи отчет на тези разходи перо по перо в Министерския съвет.

Важна стъпка е обсъждането на бюджета в тристранния съвет и се ангажирах да дам повече информация за разходите, каза Донев.

Разходите за издръжка нарастват с 1,034 млрд. евро. 254,8 млрд. от тях са разплащания по договори с ЕС, а по бюджета са 779 млн. евро. "Обърнете внимание каква част вече са похарчени - 142,2 млн. за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори. 48,5 млн. евро за домакинството "Джиро д' Италия". 20 млн. евро за подготовката на "Евровизия", отчете Донев.

Неразплатените разходи за текущ ремонт и поддръжка са 139,5 млн. евро, като част са за сключени извънсъдебни споразумения за забавени плащания по договори за 2024 и 2025 г. Само за 2026 г. извънсъдебните ще струват 160 млн. евро.

96,9 млн. са за неразплатени средства за общините.

2,5 млн. евро за компенсация за превозвачите, които карат децата на училище, заради войната в Иран. 8,1 млн. евро за неприети деца в ясли и детски градини. 30 млн. евро за новата празнична добавка за Коледа.

80,9 млн. евро са за отбрана, които са и единствените предстоящи плащания за тази година. Те пък са част от ангажимента ни към НАТО за 2% от БВП.

170 млн. евро за земеделските производители за компенсации заради поскъпването на горивата.

55 млн. евро са за транспортния сектор, който ги получава заради по-високата тол такса. Това е защото предишните правителства са обещавали държавна помощ, но сметката ще е в този бюджет.

Капиталовите разходи нарастват с 2,487 млрд. евро. 1,856 млрд. са европейските, а националните са 631 млн. евро. 2,13 млрд. отиват към общините, което е с 1 млрд. повече. Когато правим сравнение във фейсбук трябва да знаем, че в разчетите от декември не са били предвидени средства за общинската инвестиционна програма, каза Донев. 1,1 млрд. са за неразплатени проекти още от 2024 г.

С 382 млн. евро са намалени разходите за министерства и ведомства, заради спиране на индексация по договори основно на АПИ, БДЖ и НКЖИ.

Увеличението в капиталовите разходи е основно за отбрана - 158 млн. евро.

Разходите за държавни ведомства са колкото миналата година - 2 млрд. евро.

Общо планираните капиталови разходи за европейско финансиране са в размер на 5,332 милиарда евро, в това число 3,329 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост и 1,426 милиона евро по оперативните програми. Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск - от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените на проекти, да се наложи да връщаме европейски средства", каза Донев.

Ръстът от 8,5 млн. евро в разходите за издръжка на МС се дължи на приети нормативни актове от правителствата - "Желязков" и "Гюров". 8,239 млн. евро за плащания на присъдени суми по търговско дело. 270 хил. пък струвала охраната на демонтирания Паметник на съветската армия. 12 хил. - честванията от годишнината на Априлското въстание във Враца. "Това са т.нар. разходи на Министерския съвет за кафе, коли и тоалетна хартия с ръст от 58%. Да правиш фейсбук рубрика "перо по перо" не е като да правиш бюджет перо по перо, каза Донев.