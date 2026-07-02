Изследване: Броните на задната част на камионите не са ефективни при удари отзад

Европейската агенция за безопасност Euro NCAP и Германският автомобилен клуб (ADAC) твърдят в ново изследване, че законово задължителните брони на задната част на камионите и ремаркетата не са достатъчно ефективни при удари отзад.

След проведен тест се оказало, че преградите са практически безполезни. Когато автомобил, движещ се с 56 км/ч, се сблъска със задната част на ремарке, защитата срещу вклиняване се чупи, колата се озова под ремаркето и е повредена чак до средната колона.

Такива инциденти често са фатални, защото купето е деформирано, което прави системите за безопасност, като предпазни колани и въздушни възглавници, до голяма степен неефективни.

Системите за аварийно спиране в съвременните леки автомобили също бяха тествани. При ниски скорости много от седемте тествани модела разпознаха реплика на камиона и спряха навреме. Технологията беше недостатъчна при скорости на магистралата: при 130 км/ч нито една от системите не можеше да предотврати сблъсък. Когато нито водачът, нито системата ADAS на автомобила могат да засекат камион и да избегнат сблъсък. Ролята на системата за защита от ниско разположено ремарке (RUPS) е да предотврати потенциално фатален сблъсък, при който автомобилът се плъзга под конструкцията. Но RUPS не е достатъчна, тъй като дори коли с пет звезди в теста Euro NCAP ще претърпят сериозни наранявания.

В този контекст са необходими по-строги правила за хомологация.