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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23145887 www.24chasa.bg

Шефът на Honda разкри, че е близо сделка с Nissan

Георги Луканов

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Електрическият мъник с ретро излъчване Honda e стана жертва на високата си цена.

Honda и Nissan се приближават до партньорство и евентуално сливане. Сътрудничеството идва в точния момент и първата му част вероятно ще бъде общ електронен блок за управление (ECU), който служи като централен "мозък" на автомобила.

В изказване на годишното събрание на акционерите на Honda в Япония в края на миналата седмица, президентът на компанията Тошихиро Мибе заяви, че сътрудничеството с Nissan е "доста напреднало, като някои части са много близо до официалното обявяване". 

Общи ECU ще бъдат използвани за редица модели на Honda, Nissan и Mitsubishi, включително хибриди и електрически автомобили, пише изданието Nikkei Asia.

Потенциална пречка за още по-тесни връзки между Honda и Nissan е Renault. Френският производител все още притежава 15% от правата на глас в Nissan. Съобщава се, че Renault наскоро е повлияла на акционерите да отхвърлят предложението на Nissan да назначи Мото Нагай за независим член на борда.

Близките отношения на Honda с Nissan са необходими сега повече от всякога. Компанията наскоро отчете нетна загуба от 423,9 милиарда йени, или 2,62 милиарда долара, за бизнес годината, приключила през март. Според Мибе, ако Honda "не успее да изпревари новите конкуренти, навлизащи на пазара през следващите три години, бизнесът ѝ с леки автомобили ще се окаже в сериозни затруднения".

Електрическият мъник с ретро излъчване Honda e стана жертва на високата си цена.
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