БНБ: Над 94% от левовете са обменени в евро

Над 94% от левовите банкноти и монети, които са били обращение към началото на 2025 г., вече са обменени в евро. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) към 30 юни 2026 г. – датата, на която изтече шестмесечният срок за безплатна обмяна на налични левове в евро в търговските банки.

Към същия ден са обменени общо 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от всички левове в обращение. Извън касите на БНБ остават около 1,7 млрд. лева.

От централната банка посочват, че процесът по преминаване към еврото е протекъл спокойно и организирано, без съществени затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система. Обмяната е извършвана в съответствие с действащата нормативна рамка, като през целия период е било осигурено нормално обслужване.

Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на общо 8,8 млрд. евро. Според БНБ наличният обем е достатъчен за нормалното функциониране на паричното обращение и за обслужване на икономиката и населението.

След изтичането на шестмесечния период търговските банки вече могат да въвеждат такси за обмяна на левове в евро, като са длъжни да уведомяват БНБ за техния размер. Централната банка обаче няма правомощия да влияе върху тези решения.

От БНБ напомнят, че левове могат да се обменят в евро безсрочно и безплатно на касите на централната банка – както за граждани, така и за фирми.