КФН: "ДаллБогг" пробвал тайно да продаде пенсионното си дружество

Застрахователят с отнет лиценз продавал и имоти на ниски цени, сделките ги нямало в оздравителния доклад, представен във финансовия регулатор

Застрахователната компания „ДаллБогг", чийто лиценз Комисията за финансов надзор отне на 2 април, е пробвала тайна продажба на едонименното си пенсионно дружество, което притежава. Това съобщиха на брифинг председателят на финансовия регулатор Васил Големански и заместникът му Пламен Данаилов.

На 16 декември 2025 г. е бил сключен договор между пенсионното дружество и компанията-майка „Търговска лига", на която да бъде прехвърлена собствеността. Договорената цена за придобиването му е била 11 млн. евро, записана в директен договор, който трябвало да влезе в сила веднага, но с отложено плащане на 1 април, даде подробности Големански.

Сумата съвпада с пазарната оценка, дадена от независим оценител едва през февруари 2026 г., което будело силно недоумение, подчерта Големански.

Той напомни още, че само ден след договорената дата – на 2 април, КФН наложи забрана на „ДаллБогг" да се разпорежда с активи, като забраната е публикувана и в Търговския регистър.

Тревожен факт е и, че този договор не е бил споменат никъде, дори и в плана за преструктуриране, който компанията представи на 11 май в КФН по тяхно искане.

Шефът на финансовия надзор подчерта, че пенсионното дружество иначе е в добро състояние, но има казус при него, защото „виждате в какво състояние е застрахователят, който по-натам няма да може да е акционер в него".

Тревога будел и фактът, че имало съдебни решения за продажба на няколко други имота на дружеството на значително по-ниска цена от пазарните и от тези на пидобиването им. Те се намирали във Враца, Бусманци и Велико Търново, като само за имота във Враца вече има решение на съда, че сделката е приключена.

Големански даде пример с имота в Бусманци, който е закупен за 47,5 млн. лв., но е продаден за около 15 млн. евро. И по-интересното е, че застрахователното дружество обжалвало по-ниските пазарни оценки, но в същото време продава имотите на тези цени.

„Предприели сме всички правни действия за оспорване на тези сделки. Предстои произнасяне на съда", заяви зам.-председателят на регулатора Пламен Данаилов, чийто ресор е застраховането.

И сделките с тези имоти също не са споменати в представения на 11 май в КФН оздравителен план. Вместо това имотите са посочени като собственост на дружеството, което заявява, че ще ги управлява така, че да си осигури ликвидни средства, по думите на Данаилов.

Купувач и по трите сделки е дружеството "ПИМК" ООД. „Към 11 май се твърди, че тези имоти са собственост на дружеството, а преди това то ги е продало, договорите са от края на март", допълни Данаилов.

Големански заключи, че има разминаване между информациите, а самите договори не са видни никъде другаде освен когато насрещната страна е завела искове. Националната агенция за приходите също се оказва замесена, защото за трите имотни сделки има плащания в брой, надвищаващи законовите лимити.