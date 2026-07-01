До 15 месеца създават платформа за предлагане на държавни ценни книжа за граждани

За до 15 месеца трябва да бъде създадена платформа за електронна търговия с държавни ценни книжа за физически лица, приеха депутатите на второ четене с промените в Закона за държавния дълг. Дебат нямаше, а "против" се обявиха само от "Възраждане".

Министърът на финансите ще има срок от 6 месеца след влизането в сила на закона да издаде наредбата за създаването на платформата. След това са заложени още 9 месеца, в рамките на които министърът на финансите трябва да създаде информационната система за продажба на държавните ценни книжа за инвеститори физически лица.

Инвеститорите - физически лица да не дължат такси и комисионни за първично придобиване на ДЦК, а да бъдат поемани от бюджета, предвижда още одобреният закон.

Дистрибуторите на ДЦК ще имат задължението да предоставят услуги за търговия на ДЦК за граждани на първичен и вторичен пазар, както и да поддържат твърди котировки на място за търговия, поне едно от които е регулиран пазар. Предвижда се министърът на финансите да сключва договори при пазарни условия с дистрибуторите на ДЦК, които отговарят на определени изисквания, както и да ги прекратява предсрочно, ако дистрибуторите спрат да отговорят на условията.