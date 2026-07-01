ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търговците ще плащат таксата от 3 евро за пратки и...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23146186 www.24chasa.bg

До 15 месеца създават платформа за предлагане на държавни ценни книжа за граждани

884
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Народните представители приеха на второ четене промените в Закона за държавния дълг.

За до 15 месеца трябва да бъде създадена платформа за електронна търговия с държавни ценни книжа за физически лица, приеха депутатите на второ четене с промените в Закона за държавния дълг. Дебат нямаше, а "против" се обявиха само от "Възраждане". 

Министърът на финансите ще има срок от 6 месеца след влизането в сила на закона да издаде наредбата за създаването на платформата. След това са заложени още 9 месеца, в рамките на които министърът на финансите трябва да създаде информационната система за продажба на държавните ценни книжа за инвеститори физически лица.

Инвеститорите - физически лица да не дължат такси и комисионни за първично придобиване на ДЦК, а да бъдат поемани от бюджета, предвижда още одобреният закон. 

Дистрибуторите на ДЦК ще имат задължението да предоставят услуги за търговия на ДЦК за граждани на първичен и вторичен пазар, както и да поддържат твърди котировки на място за търговия, поне едно от които е регулиран пазар. Предвижда се министърът на финансите да сключва договори при пазарни условия с дистрибуторите на ДЦК, които отговарят на определени изисквания, както и да ги прекратява предсрочно, ако дистрибуторите спрат да отговорят на условията.

Народните представители приеха на второ четене промените в Закона за държавния дълг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание