Търговците ще плащат таксата от 3 евро за пратки извън ЕС, а не купувачите

Търговците и онлайн платформите извън ЕС ще бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро, а не купувачите. Това уточниха днес от Европейската комисия.

Таксата ще се дължи за малките пратки до 150 евро, които идват извън Европейския съюз, като платформите Shein, Temu, AliExpress и други.

От ЕК не уточниха дали търговците ще начисляват таксата върху цената на стоките и така те да поскъпнат.

Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа на европейските и останалите търговци, каза говорителят. По неговите думи досега търговците от ЕС плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Говорителят поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън ЕС - над 5 милиарда за миналата година - се е наложило законодателството да бъде променено.

Той добави, че въвеждането на плоско мито от 3 евро е временна мярка, а след 2028 г. предстоят нови промени в европейските митнически правила и преразглеждане на тази нова такса.