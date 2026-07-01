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Търговците ще плащат таксата от 3 евро за пратки извън ЕС, а не купувачите

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Shein Снимка: Twitter/@updatecharts

Търговците и онлайн платформите извън ЕС ще бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро, а не купувачите. Това уточниха днес от Европейската комисия. 

Таксата ще се дължи за малките пратки до 150 евро, които идват извън Европейския съюз, като платформите Shein, Temu, AliExpress и други. 

От ЕК не уточниха дали търговците ще начисляват таксата върху цената на стоките и така те да поскъпнат. 

Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа на европейските и останалите търговци, каза говорителят. По неговите думи досега търговците от ЕС плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Говорителят поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън ЕС - над 5 милиарда за миналата година - се е наложило законодателството да бъде променено.

Той добави, че въвеждането на плоско мито от 3 евро е временна мярка, а след 2028 г. предстоят нови промени в европейските митнически правила и преразглеждане на тази нова такса.

Shein Снимка: Twitter/@updatecharts

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